Meet: locale ideale per eventi, compleanni, ricorrenze, festeggiamenti

Eleganza, comfort e attenzione alla qualità. È questa l’idea alla base di Meet, il locale nato per offrire una nuova alternativa alla clientela della storica pizzeria Hostaria dei Campi. Un ambiente raffinato e accogliente, pensato per chi cerca uno spazio diverso dove trascorrere una serata o celebrare un momento speciale, senza rinunciare alla qualità del cibo.

Meet, spazi pensati anche per eventi e ricorrenze

Uno dei punti di forza del locale è rappresentato dagli ampi spazi, organizzati in più aree e capaci di adattarsi a esigenze differenti. Il Meet punta così a diventare anche un punto di riferimento per chi desidera organizzare compleanni, ricorrenze e festeggiamenti, con la possibilità di prenotare e personalizzare il proprio evento. Una formula che permette di costruire l’occasione in base alle proprie necessità, scegliendo gli spazi e le soluzioni più adatte al tipo di festa.

Una nuova proposta legata all’esperienza di Hostaria dei Campi

Il progetto nasce dall’esperienza maturata con Hostaria dei Campi, realtà conosciuta e consolidata nel panorama reggino. Il Meet ne raccoglie l’attenzione per la qualità e la porta all’interno di un contesto differente, caratterizzato da un’atmosfera elegante, confortevole e curata.

L’obiettivo è offrire alla clientela una possibilità in più: un locale capace di unire gusto, accoglienza e versatilità, sia per una semplice uscita sia per un evento da ricordare. Per prenotare telefona allo 0965.324003 oppure al 349.3610766.

“Puntiamo sull’organizzazione di eventi: compleanni, ricorrenze, feste in genere e perchè no anche matrimoni. Locale certamente flessibile, con zone dedicate alla ristorazione ed alla pizzeria. Rispecchia il nostro modo di essere, zero rigidità”.