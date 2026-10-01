Un inglese da vivere, non solo da studiare: ripartono i corsi Helen Doron a Reggio

Per molti genitori una delle domande è sempre la stessa: come aiutare i propri figli a imparare davvero l’inglese, senza farlo vivere come un peso o come una materia in più da studiare?

La risposta passa soprattutto dal modo in cui bambini e ragazzi vengono avvicinati alla lingua. Imparare attraverso il gioco, l’ascolto, la curiosità e la relazione con gli altri può fare la differenza, soprattutto quando il percorso comincia fin da piccoli.

È su questa idea che si basa il metodo Helen Doron English, pronto a ripartire anche sul territorio reggino con una nuova stagione di corsi. Dal 5 ottobre tornano infatti le attività nelle tre sedi di Reggio Calabria Sud a Pellaro, Reggio Calabria Centro e Melito di Porto Salvo.

Tre punti di riferimento pensati per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso graduale, costruito in base all’età e al livello di partenza, con un obiettivo preciso: far diventare l’inglese una lingua da usare e vivere con naturalezza, non soltanto da studiare sui libri.

Imparare l’inglese in modo naturale, fin da piccoli

Ascolto ripetuto, gioco, interazione e rinforzo positivo sono alcuni degli elementi che caratterizzano le lezioni. L’inglese entra così nella quotidianità dei bambini senza essere percepito esclusivamente come una materia da studiare.

Un approccio che parte già dai primi mesi di vita e prosegue attraverso programmi differenziati, pensati per accompagnare la crescita degli studenti.

Le attività vengono svolte in piccoli gruppi, una scelta che permette agli insegnanti di seguire ogni bambino con maggiore attenzione e, allo stesso tempo, favorisce la partecipazione e l’interazione durante la lezione.

Niente percorsi uguali per tutti. I programmi cambiano con l’età e con il livello degli studenti: dai corsi Early Childhood, dedicati ai più piccoli, fino alle attività rivolte ai ragazzi in età scolare e agli adolescenti.

Per gli studenti più grandi il percorso può proseguire anche con la preparazione alle certificazioni internazionali e agli esami Cambridge, trasformando quanto appreso negli anni in una competenza linguistica riconoscibile anche nel percorso scolastico e formativo.

Insegnanti formate secondo il metodo Helen Doron

Uno degli elementi centrali delle tre scuole è il lavoro del corpo docente. Gli insegnanti seguono uno specifico percorso di formazione sul Metodo Helen Doron e attività di aggiornamento continuo.

Il loro compito non è soltanto insegnare vocaboli e regole grammaticali, ma creare un ambiente nel quale bambini e ragazzi possano utilizzare l’inglese con naturalezza, partecipare alle attività e acquisire progressivamente maggiore sicurezza.

Al centro rimane il bambino, secondo una filosofia che Helen Doron porta avanti da anni anche a Reggio Calabria: imparare attraverso un ambiente positivo, stimolante e inclusivo, nel quale l’errore non diventa un ostacolo ma parte del percorso.

Tre sedi per le famiglie del territorio

La ripartenza del 5 ottobre coinvolgerà contemporaneamente le sedi di Pellaro, Reggio Calabria Centro e Melito di Porto Salvo.

Una rete che amplia l’offerta sul territorio e permette di avvicinare il metodo Helen Doron a un numero sempre maggiore di famiglie.

Le iscrizioni sono aperte e le segreterie delle tre sedi sono disponibili per illustrare i diversi programmi, individuare il corso più adatto in base all’età e al livello dello studente e prenotare una lezione di prova gratuita.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Telefono / WhatsApp: 320 416 4434 – 338 364 5208 – 3770988692 Email: reggiocalabriasud@helendoron.com – reggiocalabriacentro@helendoron.com melito@helendoron.com

Sito Web (Instagram/Facebook) Helendoronreggiocalabriasud – Helendoronreggiocalabriacentro. – Helendoronmelito.

Indirizzi delle sedi: