Villa San Giovanni, inaugurato FS Boutique: moda, stile e grandi brand nel nuovo store firmato AN Group – FOTO

Villa San Giovanni accoglie un nuovo store di riferimento dedicato alla moda maschile e al total look. Ha inaugurato FS Boutique, il nuovo spazio dedicato a stile, qualità e grandi marchi, nato in Viale Italia 15, a pochi passi dall’uscita autostradale.

Un progetto firmato AN Group, società guidata dall’amministratore unico Alessandro Nicolò, che punta a colmare una mancanza sul territorio: offrire alla clientela un’esperienza di acquisto dedicata a chi cerca capi ricercati, tessuti di qualità e brand riconosciuti.

L’inaugurazione ha richiamato numerose persone, tra clienti, amici e appassionati di moda, che hanno voluto conoscere da vicino il nuovo store e scoprire le collezioni proposte.

“L’emozione è tanta, tantissima, per tutto il lavoro che c’è dietro – ha raccontato Alessandro Nicolò – Ringrazio il mio team, la mia compagna, senza la quale non avrei potuto realizzare tutto questo. Un ringraziamento speciale va anche a Patrizia Sorrentino, grande professionista, che ha contribuito alla riuscita dell’evento”.

FS Boutique nasce con un obiettivo preciso: diventare un riferimento per chi cerca un modo di vestire elegante, contemporaneo e attento ai dettagli.

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“Siamo rivenditori autorizzati dei migliori brand del momento – ha spiegato Nicolò – ci auguriamo di crescere insieme alla nostra clientela”.

All’interno dello store è disponibile un’ampia selezione di marchi tra i più apprezzati nel settore dell’abbigliamento: K-Way, MC2 Saint Barth, Colmar, Lacoste, Blauer, Manuel Ritz e altri brand dedicati a un pubblico che cerca qualità e stile.

“Abbiamo un’offerta total look – ha aggiunto il titolare –siamo in grado di accompagnare il cliente a 360 gradi. Puntiamo soprattutto a una clientela in carriera, ai professionisti che vogliono vestirsi bene, che guardano al tessuto oltre che al marchio, supportati da personale altamente qualificato”.

Uno degli elementi distintivi del nuovo spazio è proprio l’attenzione al servizio: consulenza, scelta dei capi e cura del rapporto con il cliente diventano parte integrante dell’esperienza in boutique.

FS Boutique si trova in Viale Italia 15, Villa San Giovanni, a circa 50 metri dall’uscita dell’autostrada. Lo store è aperto dal lunedì al sabato con i seguenti orari: 9:00-13:00 e 16:30-20:00.

“Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato all’inaugurazione e anche chi, pur non potendo essere presente, ci ha dimostrato vicinanza – ha concluso Alessandro Nicolò – Invito tutti a visitare il nuovo store, con l’augurio di poter soddisfare ogni esigenza”.

Con FS Boutique Villa San Giovanni arricchisce così la propria proposta commerciale con un nuovo spazio dedicato alla moda, capace di unire grandi marchi, ricerca stilistica e attenzione al cliente.