Nations League: l’Italia torna in campo per l’immediato riscatto. L’Hostaria dei Campi vi aspetta

Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale non è stato quello immaginato. L’Italia ha iniziato il nuovo percorso con una pesante sconfitta contro il Belgio, risultato che ha lasciato diversi interrogativi sul gruppo azzurro.

Ora il ct prova a voltare pagina nella seconda sfida di Nations League contro la Turchia. Per l’occasione sono previste diverse novità nell’undici iniziale, con cambi in più reparti per cercare maggiore equilibrio e una reazione immediata dopo il passo falso dell’esordio. E così torna l’appuntamento che unisce la passione per il calcio al piacere di trascorrere una serata a tavola, in uno dei locali reggini da sempre particolarmente vicino al mondo dello sport e agli sportivi della città. Stasera si può assistere al match degli azzurri anche all’Hostaria dei Campi, grazie agli schermi posizionati nei diversi spazi del locale, visibili durante la cena.

Tra un primo piatto e una delle oltre quaranta proposte di pizza, disponibili anche nella versione calzone, il pallone torna così protagonista delle serate dell’Hostaria.

All’Hostaria dei Campi torna così una formula ormai familiare agli appassionati reggini: buon cibo e grande calcio, con le principali sfide europee da seguire durante la cena.

Prenota il tuo tavolo a partire dalle ore 17:30 chiamando il numero 0965.324003 o il 349.3610766.