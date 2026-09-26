Reggio, dalla prima nota all’ultimo sorriso: Claudio Polimeni DJ accende i tuoi momenti più belli

Ci sono feste che durano una sera e ricordi che rimangono per sempre. Perché dietro ogni evento speciale non ci sono soltanto musica e divertimento, ma emozioni, sorrisi e momenti condivisi con le persone più importanti.

È proprio da questa idea che nasce il lavoro di Claudio Polimeni DJ, una realtà che da oltre 10 anni accompagna matrimoni, compleanni, lauree e cene aziendali, crescendo costantemente grazie alla fiducia dei clienti e alla capacità di curare ogni dettaglio.

Uno staff sempre più completo, pensato per offrire un’esperienza a 360 gradi: dalla musica all’animazione, dalla fotografia agli effetti scenografici, fino alle soluzioni più innovative per rendere ogni festa unica.

La musica è il cuore della festa

Alla regia musicale c’è Claudio Polimeni, DJ capace di interpretare ogni momento della serata e creare la giusta atmosfera, accompagnando gli ospiti dall’accoglienza fino al momento più coinvolgente della festa.

Accanto a lui l’energia dell’animatore Robbiez, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con giochi, animazione e momenti di puro intrattenimento.

Tra le novità che hanno riscosso grande successo c’è PolyBanda – Indovina la canzone, il gioco che trasforma ogni tavolo in una squadra. Gli invitati si sfidano riconoscendo i brani, cantano insieme al festeggiato e si mettono in gioco per conquistare il super premio finale. Un momento di aggregazione che porta tutta la sala a diventare protagonista.

Dalla fotografia al Photobooth: ogni emozione resta nel tempo

A raccontare i momenti più belli c’è Antonello Diano Photo, con un servizio fotografico curato e consegne rapide, per avere presto tra le mani i ricordi della propria giornata speciale.

Ma non solo fotografia tradizionale: tra le proposte c’è anche il Photobooth con stampa immediata personalizzata, un angolo divertente e originale dove gli ospiti possono realizzare scatti unici e portare con sé una foto ricordo dell’evento.

A completare il racconto possono essere inseriti anche servizi video, trailer in sala, anteprime fotografiche proiettate durante la serata e riprese con drone per rendere ancora più emozionante il racconto dell’evento.

Effetti speciali e scenografie per una festa da vivere

Per chi desidera stupire gli ospiti, Poly’s Music propone una serie di soluzioni scenografiche capaci di trasformare la location.

Dalle spettacolari Sparkular, le fontane di scintille fredde ideali per creare momenti scenografici durante ingressi, tagli torta e momenti speciali, alle sfere specchiate con effetti luce, perfette per dare un tocco elegante e spettacolare alla pista da ballo.

Tra i servizi disponibili anche nebulizzatore fumo, effetti su nuvole di fumo e faretti LED, per creare atmosfere coinvolgenti e valorizzare ogni ambiente.

Per rendere ancora più originale la serata sono disponibili anche LED Wall, Video 360 con hostess dedicata, fumettista con postazione fissa, seconda postazione audio per gestire al meglio spazi differenti e momenti diversi dell’evento.

Intrattenimento, musica e dettagli personalizzati

Ogni festa può essere arricchita con servizi pensati per sorprendere gli invitati: dal sassofonista live, che aggiunge eleganza e ritmo alla serata, al karaoke, dal Just Dance agli spettacoli luminosi.

Anche i dettagli più piccoli possono fare la differenza: dalla selezione musicale costruita insieme agli sposi o al festeggiato, fino alla personalizzazione degli allestimenti e dei momenti più importanti.

Un unico team per un evento senza pensieri

La forza del team Claudio Polimeni DJ è proprio questa: mettere a disposizione del cliente un team coordinato, capace di seguire ogni fase dell’evento e trasformare un’idea in una festa concreta.

Che sia un matrimonio, un compleanno, una laurea o una cena aziendale, ogni appuntamento viene progettato con cura, ascoltando le esigenze del cliente e costruendo una serata su misura.

Perché una festa non è soltanto un giorno sul calendario. È una storia fatta di persone, emozioni e momenti che meritano di essere ricordati. E Claudio Polimeni DJ lavora ogni giorno per renderli davvero speciali.

Maggiori informazioni

Gli studi di Claudio Polimeni DJ e Antonello Diano Photo si trovano in via Loreto, a Reggio.

Per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento, contatta il numero: 3408084784.

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