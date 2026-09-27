Reggina-Nuova Igea: le formazioni ufficiali. Rossetti parte dalla panchina
Magrassi al centro dell'attacco, Domenico Girasole in tribuna
27 Settembre 2026 - 14:06 | Redazione
Agli ordini del signor Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato dai guardalinee Amarante della sezione di Castellammare di Stabia e Cammarota della sezione di Nola, Reggina e Nuova Igea Virtus scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole R., Specker, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma, Guida. Allenatore: Marchionni.
NUOVA IGEA VIRTUS: Creuso, Martinoli, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Harper, Faccetti, Calafiore, Khamlich, Aiello, Tumminelli. In panchina: De Giosa, Longo, Samake, Vacca, Tolomello, Ursino, Acampa, Ferrara, Ciaramella. Allenatore: Ferraro.
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