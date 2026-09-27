City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina-Nuova Igea: le formazioni ufficiali. Rossetti parte dalla panchina

Magrassi al centro dell'attacco, Domenico Girasole in tribuna

27 Settembre 2026 - 14:06 | Redazione

Reggina Andrea Magrassi ()

Agli ordini del signor Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato dai guardalinee Amarante della sezione di Castellammare di Stabia e Cammarota della sezione di Nola, Reggina e Nuova Igea Virtus scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

REGGINA: Lagonigro; Baldan, Lancini, Fazio; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Toscano; Jallow, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole R., Specker, Laaribi, Rossetti, Porcino, Alma, Guida. Allenatore: Marchionni.

NUOVA IGEA VIRTUS: Creuso, Martinoli, Piovano, Cicirello, Joao Pedro, Harper, Faccetti, Calafiore, Khamlich, Aiello, Tumminelli. In panchina: De Giosa, Longo, Samake, Vacca, Tolomello, Ursino, Acampa, Ferrara, Ciaramella. Allenatore: Ferraro.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?