Aeroporto dello Stretto, dove lasciare l’auto senza pensieri: nasce 3 Esse Parking

Il parcheggio custodito per auto, camper, camion e bus con soluzioni dedicate a viaggiatori, aziende e strutture ricettive

Quando si programma un viaggio, uno degli aspetti da organizzare riguarda spesso la gestione della propria auto durante l’assenza. Trovare un parcheggio comodo, sicuro e vicino all’aeroporto permette di affrontare la partenza con maggiore tranquillità.

A pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria nasce 3 Esse Parking & Mobility Services, una struttura pensata per offrire soluzioni dedicate a privati, aziende e operatori del settore turistico, con servizi di parcheggio e mobilità personalizzati.

La posizione strategica, a circa 5 minuti dallo scalo, consente di lasciare il proprio veicolo in un’area organizzata e facilmente raggiungibile, scegliendo tra diverse formule in base alle proprie necessità e di usufruire del servizio navetta gratuito.

Parcheggio custodito H24 e servizi su misura

3 Esse Parking mette a disposizione aree dedicate per auto, camper, furgoni, bus e camion, con formule flessibili pensate per ogni esigenza: dalla breve sosta ai pacchetti di abbonamento mensili e annuali.

La sicurezza è uno degli elementi centrali del servizio: gli spazi sono custoditi e organizzati per garantire tranquillità durante tutto il periodo di permanenza del veicolo.

Tra i servizi disponibili anche il car valet: in caso di ritardo o difficoltà nel raggiungere l’aeroporto, il personale di 3 Esse Parking può venire incontro al cliente e occuparsi del recupero del mezzo secondo le modalità concordate.

Non solo parcheggio: mobilità e assistenza completa

L’offerta di 3 Esse Parking va oltre la semplice sosta. Il cliente può contare su una serie di servizi aggiuntivi pensati per rendere più semplice la gestione del proprio veicolo.

Tra questi:

ricarica per auto elettriche , per chi viaggia con mezzi a basso impatto;

, per chi viaggia con mezzi a basso impatto; lavaggio auto , per ritrovare il proprio veicolo pulito al rientro;

, per ritrovare il proprio veicolo pulito al rientro; assistenza meccanica , in caso di necessità;

, in caso di necessità; noleggio auto , per chi ha bisogno di un mezzo durante la propria permanenza;

, per chi ha bisogno di un mezzo durante la propria permanenza; servizio navetta gratuito ;

; rimessaggio barche, con soluzioni dedicate anche al settore nautico.

Un’offerta pensata per accompagnare il cliente in ogni fase del viaggio, dalla partenza al ritorno.

Una soluzione anche per hotel, B&B e operatori turistici

3 Esse Parking guarda anche al mondo dell’ospitalità, proponendo collaborazioni con hotel, bed & breakfast, residence, case vacanza, tour operator e agenzie di viaggio.

Le strutture partner possono offrire ai propri ospiti un servizio aggiuntivo utile e qualificato, con possibilità di tariffe dedicate, prenotazioni semplici e assistenza personalizzata.

Un’opportunità per migliorare l’esperienza dei visitatori che scelgono Reggio Calabria come destinazione turistica.

La comodità di avere tutto vicino

Grazie alla posizione strategica, 3 Esse Parking consente di raggiungere rapidamente i principali punti della città e dei collegamenti:

Aeroporto dello Stretto;

Porto di Reggio Calabria;

Stazione ferroviaria;

centro città e lungomare.

Una scelta pratica per chi viaggia e vuole affidare il proprio mezzo a un servizio professionale, sicuro e organizzato.

3 Esse Parking: il punto di riferimento per la mobilità a Reggio Calabria

Dalla sosta breve agli abbonamenti, dal parcheggio dei mezzi pesanti ai servizi dedicati ai viaggiatori, 3 Esse Parking propone una soluzione completa per privati, aziende e operatori del turismo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura:

3 Esse Parking & Mobility Services

Via Ligoni, 12 – San Gregorio, Reggio Calabria

Telefono: 3516636729

Email: treesse_carservice@libero.it

Sito web: CLICCA QUI

Sicurezza, comodità e servizi a pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto.