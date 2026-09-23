Aeroporto dello Stretto, dove lasciare l’auto senza pensieri: nasce 3 Esse Parking
Il parcheggio custodito per auto, camper, camion e bus con soluzioni dedicate a viaggiatori, aziende e strutture ricettive
23 Settembre 2026 - 17:01 | di Redazione
Quando si programma un viaggio, uno degli aspetti da organizzare riguarda spesso la gestione della propria auto durante l’assenza. Trovare un parcheggio comodo, sicuro e vicino all’aeroporto permette di affrontare la partenza con maggiore tranquillità.
A pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria nasce 3 Esse Parking & Mobility Services, una struttura pensata per offrire soluzioni dedicate a privati, aziende e operatori del settore turistico, con servizi di parcheggio e mobilità personalizzati.
La posizione strategica, a circa 5 minuti dallo scalo, consente di lasciare il proprio veicolo in un’area organizzata e facilmente raggiungibile, scegliendo tra diverse formule in base alle proprie necessità e di usufruire del servizio navetta gratuito.
Parcheggio custodito H24 e servizi su misura
3 Esse Parking mette a disposizione aree dedicate per auto, camper, furgoni, bus e camion, con formule flessibili pensate per ogni esigenza: dalla breve sosta ai pacchetti di abbonamento mensili e annuali.
La sicurezza è uno degli elementi centrali del servizio: gli spazi sono custoditi e organizzati per garantire tranquillità durante tutto il periodo di permanenza del veicolo.
Tra i servizi disponibili anche il car valet: in caso di ritardo o difficoltà nel raggiungere l’aeroporto, il personale di 3 Esse Parking può venire incontro al cliente e occuparsi del recupero del mezzo secondo le modalità concordate.
Non solo parcheggio: mobilità e assistenza completa
L’offerta di 3 Esse Parking va oltre la semplice sosta. Il cliente può contare su una serie di servizi aggiuntivi pensati per rendere più semplice la gestione del proprio veicolo.
Tra questi:
- ricarica per auto elettriche, per chi viaggia con mezzi a basso impatto;
- lavaggio auto, per ritrovare il proprio veicolo pulito al rientro;
- assistenza meccanica, in caso di necessità;
- noleggio auto, per chi ha bisogno di un mezzo durante la propria permanenza;
- servizio navetta gratuito;
- rimessaggio barche, con soluzioni dedicate anche al settore nautico.
Un’offerta pensata per accompagnare il cliente in ogni fase del viaggio, dalla partenza al ritorno.
Una soluzione anche per hotel, B&B e operatori turistici
3 Esse Parking guarda anche al mondo dell’ospitalità, proponendo collaborazioni con hotel, bed & breakfast, residence, case vacanza, tour operator e agenzie di viaggio.
Le strutture partner possono offrire ai propri ospiti un servizio aggiuntivo utile e qualificato, con possibilità di tariffe dedicate, prenotazioni semplici e assistenza personalizzata.
Un’opportunità per migliorare l’esperienza dei visitatori che scelgono Reggio Calabria come destinazione turistica.
La comodità di avere tutto vicino
Grazie alla posizione strategica, 3 Esse Parking consente di raggiungere rapidamente i principali punti della città e dei collegamenti:
- Aeroporto dello Stretto;
- Porto di Reggio Calabria;
- Stazione ferroviaria;
- centro città e lungomare.
Una scelta pratica per chi viaggia e vuole affidare il proprio mezzo a un servizio professionale, sicuro e organizzato.
3 Esse Parking: il punto di riferimento per la mobilità a Reggio Calabria
Dalla sosta breve agli abbonamenti, dal parcheggio dei mezzi pesanti ai servizi dedicati ai viaggiatori, 3 Esse Parking propone una soluzione completa per privati, aziende e operatori del turismo.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura:
3 Esse Parking & Mobility Services
Via Ligoni, 12 – San Gregorio, Reggio Calabria
Telefono: 3516636729
Email: treesse_carservice@libero.it
Sito web: CLICCA QUI
Sicurezza, comodità e servizi a pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto.
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