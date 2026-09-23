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Aeroporto dello Stretto, dove lasciare l’auto senza pensieri: nasce 3 Esse Parking

Il parcheggio custodito per auto, camper, camion e bus con soluzioni dedicate a viaggiatori, aziende e strutture ricettive

23 Settembre 2026 - 17:01 | di Redazione

esse parking

Quando si programma un viaggio, uno degli aspetti da organizzare riguarda spesso la gestione della propria auto durante l’assenza. Trovare un parcheggio comodo, sicuro e vicino all’aeroporto permette di affrontare la partenza con maggiore tranquillità.

A pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria nasce 3 Esse Parking & Mobility Services, una struttura pensata per offrire soluzioni dedicate a privati, aziende e operatori del settore turistico, con servizi di parcheggio e mobilità personalizzati.

La posizione strategica, a circa 5 minuti dallo scalo, consente di lasciare il proprio veicolo in un’area organizzata e facilmente raggiungibile, scegliendo tra diverse formule in base alle proprie necessità e di usufruire del servizio navetta gratuito.

Parcheggio custodito H24 e servizi su misura

3 Esse Parking mette a disposizione aree dedicate per auto, camper, furgoni, bus e camion, con formule flessibili pensate per ogni esigenza: dalla breve sosta ai pacchetti di abbonamento mensili e annuali.

La sicurezza è uno degli elementi centrali del servizio: gli spazi sono custoditi e organizzati per garantire tranquillità durante tutto il periodo di permanenza del veicolo.

Tra i servizi disponibili anche il car valet: in caso di ritardo o difficoltà nel raggiungere l’aeroporto, il personale di 3 Esse Parking può venire incontro al cliente e occuparsi del recupero del mezzo secondo le modalità concordate.

Non solo parcheggio: mobilità e assistenza completa

L’offerta di 3 Esse Parking va oltre la semplice sosta. Il cliente può contare su una serie di servizi aggiuntivi pensati per rendere più semplice la gestione del proprio veicolo.

Tra questi:

  • ricarica per auto elettriche, per chi viaggia con mezzi a basso impatto;
  • lavaggio auto, per ritrovare il proprio veicolo pulito al rientro;
  • assistenza meccanica, in caso di necessità;
  • noleggio auto, per chi ha bisogno di un mezzo durante la propria permanenza;
  • servizio navetta gratuito;
  • rimessaggio barche, con soluzioni dedicate anche al settore nautico.

Un’offerta pensata per accompagnare il cliente in ogni fase del viaggio, dalla partenza al ritorno.

esse parking rc

Una soluzione anche per hotel, B&B e operatori turistici

3 Esse Parking guarda anche al mondo dell’ospitalità, proponendo collaborazioni con hotel, bed & breakfast, residence, case vacanza, tour operator e agenzie di viaggio.

Le strutture partner possono offrire ai propri ospiti un servizio aggiuntivo utile e qualificato, con possibilità di tariffe dedicate, prenotazioni semplici e assistenza personalizzata.

Un’opportunità per migliorare l’esperienza dei visitatori che scelgono Reggio Calabria come destinazione turistica.

La comodità di avere tutto vicino

Grazie alla posizione strategica, 3 Esse Parking consente di raggiungere rapidamente i principali punti della città e dei collegamenti:

  • Aeroporto dello Stretto;
  • Porto di Reggio Calabria;
  • Stazione ferroviaria;
  • centro città e lungomare.

Una scelta pratica per chi viaggia e vuole affidare il proprio mezzo a un servizio professionale, sicuro e organizzato.

3 Esse Parking: il punto di riferimento per la mobilità a Reggio Calabria

Dalla sosta breve agli abbonamenti, dal parcheggio dei mezzi pesanti ai servizi dedicati ai viaggiatori, 3 Esse Parking propone una soluzione completa per privati, aziende e operatori del turismo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la struttura:

3 Esse Parking & Mobility Services
Via Ligoni, 12 – San Gregorio, Reggio Calabria
Telefono: 3516636729
Email: treesse_carservice@libero.it
Sito web: CLICCA QUI

Sicurezza, comodità e servizi a pochi minuti dall’Aeroporto dello Stretto.

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