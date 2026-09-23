Suppletive, il csx contro Cannizzaro: ‘Non si farebbe curare da Benedetto. Caduta di stile’

Le dichiarazioni pronunciate dal sindaco di Reggio Calabria nel corso di un incontro politico a Locri, dove ha affermato che «non si farebbe curare» dal dottor Frank Benedetto, rappresentano una caduta di stile che non può essere derubricata a semplice battuta da campagna elettorale.

Tutte le forze politiche e civiche che sostengono la candidatura di Frank Benedetto esprimono la propria solidarietà di fronte a parole che spostano il confronto dal terreno politico a quello personale e professionale.

Le opinioni politiche possono essere diverse e il confronto elettorale può essere anche aspro. Altra cosa è mettere in discussione, con una battuta, la professionalità di un medico e una storia costruita in tanti anni di lavoro al servizio della sanità reggina.

Frank Benedetto ha contribuito ad avviare e strutturare a Reggio Calabria la Cardiochirurgia, assumendosi responsabilità mediche, organizzative e gestionali in un settore decisivo per la salute dei cittadini. È una storia professionale che appartiene alla sanità della nostra città e che merita rispetto, indipendentemente dalle appartenenze politiche e dalle scelte elettorali di ciascuno.

Proprio per questo riteniamo particolarmente grave che il confronto politico venga trasferito sul piano professionale. Si può discutere delle proposte di Frank Benedetto, delle sue idee e della sua candidatura. È questo il terreno sul quale dovrebbe svolgersi una campagna elettorale seria. La delegittimazione personale, invece, non aggiunge nulla al dibattito sui problemi reali del territorio.

A Frank Benedetto va dunque la piena solidarietà di tutte le forze della coalizione. Le differenze politiche sono legittime e fanno parte della democrazia; gli attacchi personali e professionali non dovrebbero sostituire il confronto sulle idee e sulle proposte.