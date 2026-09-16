Reggio, riecco GustAmare: tutto pronto per la ripartenza al porto. Il titolare: ‘Non mi sono mai arreso’

Dopo mesi di stop, il ristorante ideato dall’imprenditore reggino Carmelo Cozzucoli torna operativo. "Non mi arrendo alle difficoltà e a chi ostacola chi vuole fare impresa e far crescere Reggio Calabria"

Dopo mesi di attesa, passaggi amministrativi e una lunga battuta d’arresto, GustAmare torna in attività. Sabato 19 settembre il ristorante ideato dall’imprenditore reggino Carmelo Cozzucoli, accanto al rinnovato mercato ittico del porto di Reggio Calabria, tornerà ad accogliere gli amanti del pesce e della buona cucina.

Non sarà una nuova inaugurazione. Quella si era già svolta nel luglio 2025, quando la struttura portuale era tornata ufficialmente in attività dopo anni di abbandono e aveva preso avvio il progetto GustAmare.

Sarà, piuttosto, una ripartenza. Una nuova stagione dopo una pausa che, nelle intenzioni dell’imprenditore, dovrà essere definitivamente alle spalle.

“Nonostante le correnti avverse e i tentativi di non far ripartire l’attività, sabato 19 settembre finalmente torniamo ad aprire le porte a tutti gli amanti del buon pesce e della buona cucina”, afferma Carmelo Cozzucoli.

E aggiunge:

“Non mi sono arreso alle difficoltà e non intendo farlo adesso. Credo fortemente nella possibilità di fare impresa a Reggio Calabria e nella necessità di continuare a investire nella nostra città. Non possiamo arrenderci davanti alle avversità, né davanti a chi tenta di ostacolare chi vuole creare lavoro, sviluppare iniziative e contribuire alla crescita imprenditoriale della città. Reggio Calabria ha bisogno di chi abbia il coraggio di investire, rischiare e guardare avanti. Io continuerò a fare la mia parte”.

La storia di GustAmare e la rinascita del mercato ittico

La ripartenza di GustAmare si inserisce nel percorso di rilancio del mercato ittico del porto di Reggio Calabria, rimasto per anni inutilizzato.

Dopo oltre un anno dalla pubblicazione del bando comunale per l’affidamento, il 19 febbraio 2025, con la determinazione dirigenziale n. 950, il Comune di Reggio Calabria aveva formalizzato l’aggiudicazione della gestione per nove anni al Raggruppamento temporaneo d’impresa composto dalla reggina Ittica 2C, società di Carmelo Cozzucoli, e dalla campana Eurofish Srl, successivamente ritiratasi.

Nel luglio 2025 era arrivata l’inaugurazione pubblica della struttura, con l’avvio delle attività legate al progetto GustAmare.

La successiva decadenza della concessione provvisoria, collegata al ritiro di una delle società inizialmente coinvolte nell’assetto societario, aveva però determinato la sospensione dell’attività a partire dall’8 dicembre 2025.

Un nuovo passaggio fondamentale è arrivato il 26 maggio 2026, con la firma del contratto tra il Comune e la società Ittica 2C di Carmelo Cozzucoli. Da quel momento è iniziato il percorso che ha consentito di preparare la nuova ripartenza del ristorante.

“Preferisco parlare di una riapertura per la nuova stagione – precisa Cozzucoli – perché non avrebbe senso parlare di una nuova inaugurazione di un’attività già inaugurata. Diciamo che ci hanno imposto una piccola pausa, che vorremmo non dover ripetere”.

Una piccola cerimonia per salutare la ripartenza

Per accompagnare il ritorno all’attività è prevista la prossima settimana una piccola cerimonia di riapertura, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

La ripartenza di GustAmare rappresenta un nuovo capitolo di un progetto che punta a valorizzare il rapporto tra Reggio Calabria, il suo porto, il mare e la cultura del pesce, attraverso la ristorazione e la filiera ittica.

Per il mercato ittico, invece, bisognerà ancora attendere.

“Per il mercato ittico – conferma Cozzucoli – bisognerà aspettare ancora un po’”.

Sabato 19 settembre, intanto, GustAmare torna operativo, dando continuità a un progetto imprenditoriale nato con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dell’area portuale e alla crescita della città.