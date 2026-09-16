City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Abolizione bollo auto, Nesci: ‘Dalla parte dei cittadini con misure concrete’

"Meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie, in un momento complicato" le parole dell'eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR

16 Settembre 2026 - 17:05 | Comunicato Stampa

Denis Nesci

“L’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli è una misura che incide direttamente sui costi sostenuti ogni giorno da milioni di famiglie italiane”.

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, commentando la decisione assunta dal Consiglio dei ministri.

“Il Governo Meloni cancella una delle tasse più odiate dagli italiani e interviene su una spesa che grava soprattutto su chi utilizza auto e moto per lavorare e per gli spostamenti quotidiani. È una scelta concreta che va nella direzione indicata fin dall’inizio: alleggerire il peso fiscale sui cittadini”.

Leggi anche

“Un provvedimento importante – conclude Nesci – che interessa oltre il 70% delle automobili in circolazione e tutti i motocicli. Meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie, in un momento complicato, abolendo un balzello ideologico e ormai superato”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Fratelli d'ItaliaGiorgia MeloniBruxelles Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?