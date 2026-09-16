Abolizione bollo auto, Nesci: ‘Dalla parte dei cittadini con misure concrete’
"Meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie, in un momento complicato" le parole dell'eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR
16 Settembre 2026 - 17:05 | Comunicato Stampa
“L’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli è una misura che incide direttamente sui costi sostenuti ogni giorno da milioni di famiglie italiane”.
Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, commentando la decisione assunta dal Consiglio dei ministri.
“Il Governo Meloni cancella una delle tasse più odiate dagli italiani e interviene su una spesa che grava soprattutto su chi utilizza auto e moto per lavorare e per gli spostamenti quotidiani. È una scelta concreta che va nella direzione indicata fin dall’inizio: alleggerire il peso fiscale sui cittadini”.
“Un provvedimento importante – conclude Nesci – che interessa oltre il 70% delle automobili in circolazione e tutti i motocicli. Meno tasse e più risorse nelle disponibilità delle famiglie, in un momento complicato, abolendo un balzello ideologico e ormai superato”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie