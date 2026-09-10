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All’Hostaria dei Campi torna il ‘Pinsotto della Madonna’. Non soltanto un panino…

"Una creazione che negli anni è diventata un vero simbolo della festa"

10 Settembre 2026 - 12:09 | Redazione

Panino Hostaria Pinsotto Madonna

A Reggio Calabria la Festa della Madonna della Consolazione non è soltanto un momento di devozione e tradizione, ma anche un’occasione per ritrovarsi attorno ai sapori che fanno parte della memoria collettiva. Anche quest’anno l’Hostaria dei Campi rinnova uno degli appuntamenti gastronomici più attesi delle celebrazioni: il “Pinsotto della Madonna“.

Una creazione che negli anni è diventata un vero simbolo della festa, pensata per unire la ricerca della qualità con i gusti tipici della cucina calabrese. Il protagonista è un panPinsa leggero e fragrante, realizzato con un impasto lavorato con biga, caratterizzato da una consistenza particolare e da una quantità ridotta di mollica, studiata per lasciare spazio al ripieno.

Al suo interno trovano posto alcuni dei sapori più rappresentativi della tradizione: salsiccia di qualità, patate, peperoni e cipolla. A completare la proposta c’è anche la caponata in agrodolce dell’Hostaria, preparata secondo la ricetta originale della casa e diventata negli anni una delle specialità più apprezzate.

Il “Pinsotto della Madonna” non è quindi soltanto un panino, ma un appuntamento che accompagna i giorni di festa dei reggini, tra il clima delle celebrazioni, la convivialità e il piacere di condividere una specialità legata al territorio.

L’appuntamento è all’Hostaria dei Campi, in via Reggio Campi 1° tronco n.30 a Reggio Calabria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965/324003.

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