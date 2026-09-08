Feste Mariane al Ninni’s Bar: panini della tradizione e musica tutte le sere

Il locale del centro propone menu dedicati tra panino con salsiccia, opzioni gluten free e lo speciale con pesce spada. Il 15 settembre gran finale con la tarantella

La città si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno: la festa della Madonna.

Il Ninni’s Bar si fa trovare pronto per accogliere reggini e visitatori nel cuore battente dei festeggiamenti. Posizionato in un punto d’eccezione, proprio di fronte alla maestosa cornice del Castello Aragonese, il locale diventa la tappa ideale dove respirare la vera atmosfera della Festa Patronale, unendo il fascino del centro storico ai profumi autentici dello street food reggino.

Per quattro giornate intere, dal 12 al 15 settembre, il Ninni’s Bar propone una selezione gastronomica pensata per celebrare al meglio le tradizioni culinarie delle Feste Mariane. Il grande protagonista non può che essere il classico e immancabile panino con la salsiccia e la peperonata, affiancato da un’invitante proposta marinara a base di pesce spada.

L’attenzione per ogni cliente è da sempre un marchio di fabbrica del locale: per permettere davvero a tutti di condividere il gusto della festa, è prevista anche una versione del panino con salsiccia e patatine interamente senza glutine, preparata in totale sicurezza.

Non manca ovviamente lo spazio per una pausa dolce mentre si passeggia tra le luci della città: le ciambelle in vari gusti ed i cannoli siciliani made by Zio Torta, riempiti al momento per garantire la massima freschezza, accompagnano chiunque voglia concedersi un piccolo peccato di gola.

Ad arricchire l’esperienza ci penserà la colonna sonora della festa: per tutte e quattro le serate, il piazzale esterno si animerà con musica dal vivo, regalando momenti di spensieratezza e convivialità.

La grande chiusura è affidata alla serata di martedì 15 settembre, con un gran finale interamente dedicato alla tarantella, per salutare i festeggiamenti mariani ballando tutti insieme a ritmo della tradizione calabrese.

Maggiori informazioni

Ninni’s si trova in Via Aschenez, 182 – Reggio Calabria (di fronte il Castello Aragonese)

Si consiglia la prenotazione (3472357133).