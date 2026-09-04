CB Ungaro Sporting Academy, iscrizioni aperte: l’8 settembre Open Day. Si rinnova il percorso con il metodo GU.5

La nuova stagione della CB Ungaro Sporting Academy è pronta a partire e le iscrizioni sono già aperte. Ragazzi e famiglie possono prenotare la propria prova e conoscere da vicino un percorso che, dopo il primo anno di attività, si presenta con una struttura ancora più completa. Il primo appuntamento è fissato per martedì 8 settembre all’Hotel Apan di Reggio Calabria, dove si terrà l’Open Day. Una giornata pensata per presentare lo staff, illustrare la programmazione della stagione e permettere ai giovani atleti di provare direttamente il percorso di allenamento.

Puoi prenotare direttamente la prova dal sito ufficiale CB Ungaro Sporting Academy: https://cbungaro.it/open-day

Nasce GU.5, la nuova metodologia dell’Academy

La principale novità della stagione è GU.5, la nuova metodologia sviluppata dall’Academy. Il punto di partenza non cambia. Al centro rimane il perfezionamento tecnico individuale, principio sul quale è stato costruito il progetto fin dalla nascita. Tecnica, fondamentali, qualità del gesto e cura del dettaglio saranno seguiti da Mister Gaetano Ungaro, tecnico UEFA B, attraverso un lavoro calibrato sulle caratteristiche di ogni ragazzo e sui suoi margini di crescita.

GU.5 amplia però il percorso, affiancando alla parte tecnica quattro aree specialistiche che lavorano in maniera complementare sul giovane atleta. Per la preparazione dei portieri sarà presente Mister Pietro Marino, UEFA B e BKB. La parte coordinativa e motoria sarà affidata al professor Vincenzo Battista, chinesiologo e preparatore atletico, con un lavoro dedicato alla qualità del movimento, alla coordinazione, all’equilibrio e alla corsa. A Michelangelo Marino, Mental Coach, il compito di accompagnare i ragazzi nella gestione delle difficoltà e degli errori, lavorando su fiducia, determinazione e consapevolezza.

Completa il percorso la dottoressa Serena Ungaro, biologa nutrizionista, che curerà gli aspetti legati all’educazione alimentare, alle corrette abitudini e a uno stile di vita sano. Il concetto alla base di GU.5 è quindi preciso: il miglioramento tecnico resta il cuore dell’Academy, mentre quattro professionalità specialistiche contribuiscono alla crescita complessiva del giovane calciatore.

Dal primo anno alla nuova stagione

La nuova fase nasce dall’esperienza costruita durante il primo anno della CB Ungaro Sporting Academy, fondata alla fine del 2025 e capace, in pochi mesi, di superare i 50 giovani iscritti. Un percorso che ha portato l’Academy anche fuori dal proprio centro di allenamento attraverso iniziative e collaborazioni con diverse realtà del territorio. Tra queste “Individual va in Tour”, organizzato insieme a società e scuole calcio della provincia, lo stage con la FZ11 Academy di Francesco Zizzari, che ha coinvolto 80 giovani atleti, e il Summer Football Academy, tre giorni dedicati ad allenamenti, formazione e vita di gruppo.

Durante il Summer i ragazzi hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi, attraverso un collegamento, con Filippo Inzaghi, che ha raccontato parte della propria esperienza sottolineando il valore dell’impegno e l’importanza di considerare l’errore come un passaggio naturale del percorso di crescita. Nel corso del primo anno sono inoltre aumentate le collaborazioni con le scuole calcio del territorio, è stato lanciato il sito ufficiale dell’Academy ed è proseguita la partnership con adidas per il materiale tecnico.

Adesso il progetto entra nella seconda stagione con un ulteriore passo avanti. GU.5 vuole rendere più strutturato il percorso individuale, mantenendo il pallone e il gesto tecnico al centro ma affiancandoli a competenze specifiche che possano accompagnare i ragazzi dentro e fuori dal campo. L’Open Day dell’8 settembre rappresenterà la prima occasione per conoscere il nuovo metodo, incontrare lo staff e provare direttamente il percorso della CB Ungaro Sporting Academy.

ISCRIZIONI APERTE – OPEN DAY 8 SETTEMBRE

Prenota direttamente la prova dal sito ufficiale CB Ungaro Sporting Academy: https://cbungaro.it/open-day