Feste Mariane, Romeo: ‘470mila euro? Scelta precisa. Dopo settembre si lavorerà sul Natale’
L'esponente di Reggio Futura a Live Break difende la programmazione dell'amministrazione: "Quest'estate non c'erano i tempi per organizzare eventi di livello. Sulla Madonna si è deciso di investire di più"
Per Reggio Calabria la Festa della Madonna della Consolazione rappresenta molto più di un calendario di eventi. È il momento in cui la città si ritrova, tra tradizione religiosa, partecipazione popolare e appuntamenti capaci di richiamare migliaia di persone.
Quest’anno, però, la festa porta con sé anche un forte significato politico. È il primo grande appuntamento organizzato dalla nuova amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro, dopo una fase di avvio segnata dal passaggio di consegne a Palazzo San Giorgio e dalla necessità di costruire una programmazione in tempi molto stretti.
Proprio sulla scelta di concentrare le risorse sulle festività mariane è intervenuto Daniele Romeo, esponente di Reggio Futura, ospite di Live Break. La sua difesa è chiara: meglio puntare sull’evento simbolo della città piuttosto che costruire una programmazione estiva frettolosa.
“Il sindaco ha preferito concentrarsi sulle festività mariane”.
Il punto di partenza, secondo Romeo, è l’insediamento della nuova amministrazione avvenuto a giugno.
“L’estate reggina non ha visto alcuno spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale. Le elezioni sono state a maggio, siamo arrivati pressoché a luglio. Era difficile per il sindaco Cannizzaro poter organizzare qualcosa di livello come noi avremmo voluto fare”.
Da qui la scelta.
Romeo ricorda come gli appuntamenti principali dei mesi estivi siano arrivati attraverso altre programmazioni, citando in particolare il Vinitaly.
“Era troppo tardi per poter mettere la testa sull’estate reggina”.
“I 470mila euro non sono soltanto per i concerti”
Uno dei temi più discussi riguarda proprio i costi delle imminenti festività Mariane. Romeo chiarisce che la cifra stanziata non riguarda esclusivamente i cachet degli artisti.
“Il sindaco ha deciso di dedicare, con la Giunta, un importo massimo di 470 mila euro che comprende naturalmente gli artisti, ma anche i service, la sicurezza, le luminarie, l’audio, la filodiffusione per le preghiere durante la processione, tutto ciò che concerne l’organizzazione delle festività mariane e i giochi pirotecnici”.
Sul confronto con il passato, Romeo non evita il dato.
“È indubbiamente una cifra più alta rispetto a quella che è stata spesa l’anno precedente, è inutile nasconderlo”.
Secondo l’esponente di Reggio Futura, però, il paragone non dovrebbe essere fatto soltanto sulle Feste Mariane, ma sull’intera programmazione estiva.
“Se noi rapportiamo l’estate scorsa a quello che c’è stato quest’anno, c’è un notevolissimo risparmio”.
Romeo critica anche alcune delle iniziative organizzate dalla precedente amministrazione.
“Ricordo il Sunsetland. Sono state manifestazioni che non hanno visto gente all’Arena Ciccio Franco, che sono state totalmente fallimentari”.
Botteghelle e Pentimele, Romeo: “Dal prossimo anno soluzioni diverse”
Nel corso dell’ultima puntata di Live Break Romeo è intervenuto anche sulle criticità legate alle location delle giostre e delle bancarelle.
Sul Largo Botteghelle, l’esponente di Reggio Futura ha riconosciuto i disagi lamentati dai residenti.
“Purtroppo non c’erano i tempi per individuare una soluzione differente rispetto al Largo Botteghelle e neppure rispetto alla zona di Pentimele per le famose bancarelle”.
Romeo assicura però che dal prossimo anno l’impostazione dovrebbe cambiare.
“Il sindaco si è impegnato affinché dal prossimo anno si possano trovare più location. Cercherà delle situazioni differenti e alternative”.
Una promessa che accompagna la prima edizione delle Feste Mariane gestita dall’amministrazione Cannizzaro: più risorse concentrate su settembre quest’anno, con l’obiettivo di costruire una programmazione più ampia e distribuita a partire dai prossimi mesi.
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