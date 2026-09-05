Feste Mariane, Romeo: ‘470mila euro? Scelta precisa. Dopo settembre si lavorerà sul Natale’

Per Reggio Calabria la Festa della Madonna della Consolazione rappresenta molto più di un calendario di eventi. È il momento in cui la città si ritrova, tra tradizione religiosa, partecipazione popolare e appuntamenti capaci di richiamare migliaia di persone.

Quest’anno, però, la festa porta con sé anche un forte significato politico. È il primo grande appuntamento organizzato dalla nuova amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro, dopo una fase di avvio segnata dal passaggio di consegne a Palazzo San Giorgio e dalla necessità di costruire una programmazione in tempi molto stretti.

Proprio sulla scelta di concentrare le risorse sulle festività mariane è intervenuto Daniele Romeo, esponente di Reggio Futura, ospite di Live Break. La sua difesa è chiara: meglio puntare sull’evento simbolo della città piuttosto che costruire una programmazione estiva frettolosa.

Il punto di partenza, secondo Romeo, è l’insediamento della nuova amministrazione avvenuto a giugno.

“L’estate reggina non ha visto alcuno spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale. Le elezioni sono state a maggio, siamo arrivati pressoché a luglio. Era difficile per il sindaco Cannizzaro poter organizzare qualcosa di livello come noi avremmo voluto fare”.