Feste Mariane 2026, Reggio accende i motori: oltre 470 mila euro sul tavolo per gli eventi
Luminarie, fuochi, giostre, bancarelle, concerti in piazza Indipendenza. Ecco quella che si fa fin'ora. Ancora nessuna anticipazione sugli artisti che animeranno la festa patronale
30 Agosto 2026 - 09:39 | di Redazione
Manca sempre meno alle Feste Mariane 2026 e, in attesa delle comunicazioni ufficiali sul programma completo, iniziano a emergere i primi dettagli sull’organizzazione degli eventi civili che accompagneranno le celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione.
Le informazioni arrivano dalla delibera di Giunta comunale numero 192 del 27 agosto 2026, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, che integra quanto già stabilito con il precedente provvedimento numero 186.
Non si tratta ancora della presentazione ufficiale del cartellone, ma il documento amministrativo permette di conoscere in anteprima alcuni degli elementi sui quali Palazzo San Giorgio sta lavorando per la festa più attesa dai reggini.
Eventi musicali in Piazza Indipendenza
Uno dei dettagli più significativi riguarda la musica. La delibera prevede infatti eventi musicali in Piazza Indipendenza nel periodo compreso tra il 12 e il 15 settembre, con un importo indicato di 280 mila euro. Non trapela ancora nulla, invece, per quanto riguarda i nomi degli artisti che animeranno le giornate di festa in città.
Luminarie dall’Eremo al Lungomare
La delibera fornisce indicazioni anche sull’allestimento della città.
È previsto un servizio di progettazione, realizzazione, montaggio e smontaggio delle luminarie artistiche, per un importo di circa 40 mila euro.
Le installazioni dovrebbero interessare Piazza Duomo, la Basilica dell’Eremo, Corso Garibaldi, Piazza Italia e il Lungomare, oltre agli ingressi di porto, aeroporto e stazione.
Previsto anche il noleggio dell’impianto di sonorizzazione lungo il percorso della processione, per una somma pari a 16 mila euro.
Fuochi d’artificio al Lido Comunale
Tra le anticipazioni contenute nel provvedimento compare anche lo spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti.
La zona individuata è quella della spiaggia del Lido Comunale, sul Lungomare Falcomatà, con un importo previsto di circa 80 mila euro.
Giostre e fiera, confermate le aree
Il nuovo atto integra quanto già disposto dalla Giunta nelle settimane precedenti.
Per il Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono state individuate due zone: viale Calabria, nell’area di largo Botteghelle, per le giostre più grandi, e Piazzale Ferraris per quelle più piccole.
La tradizionale area fieristica degli operatori commerciali sarà invece collocata a Pentimele, lato mare, nel periodo compreso tra il 10 e il 21 settembre.
Gli eventi civili legati alla Festa della Madonna della Consolazione sono indicati complessivamente nel periodo dal 10 al 20 settembre 2026.
Sono dunque questi i primi elementi che emergono dagli atti ufficiali di Palazzo San Giorgio. Un’anticipazione del programma delle Feste Mariane 2026, in attesa che il Comune comunichi ufficialmente calendario, artisti, orari e tutti gli appuntamenti che accompagneranno i giorni più sentiti dell’anno dalla città.
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