Reggio, torna a splendere il Bacolo pastorale: il restauro presentato in Cattedrale

Domenica 6 settembre h 19,30 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria sarà presentato il restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco, capolavoro di oreficeria tardogotica dell’Italia meridionale, conservato nel Museo diocesano della città.

Il restauro finanziato da Fondazione Carical

L’intervento è stato finanziato nell’ambito del Bando Patrimonio da salvare. Cantieri aperti promosso da Fondazione Carical, con il cofinanziamento dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.

Il prezioso manufatto è stato restaurato dal prof. Sante Guido, con la direzione lavori della dott.ssa Lucia Lojacono, storica dell’arte e direttrice del Museo diocesano, e l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria, a cura della dott.ssa Daniela Vinci, funzionario storico dell’arte, e del dott. Francesco Lia, funzionario restauratore.

La presentazione nella Basilica Cattedrale

Domenica 6 settembre h 19,30 il restauro sarà presentato alla comunità, nella ricorrenza del 98° anniversario della Dedicazione della Cattedrale a Maria SS.ma Assunta in Cielo, alla presenza di S.E. l’Arcivescovo mons. Fortunato Morrone e di autorità civili e militari.

Interverranno il dott. Giovanni Pensabene, presidente di Fondazione Carical, il prof. Giovanni Travagliato, professore associato di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli studi di Palermo, il prof. Sante Guido, restauratore e docente presso l’Università degli studi RomaTre e la Pontificia Università Gregoriana di Roma, e l’arch. Roberta Filocamo, incaricata Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria.

Il significato del bacolo pastorale

Il bacolo pastorale è un’insegna propria dei vescovi: ad imitazione del bastone usato dai pastori per guidare il proprio gregge, simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che il vescovo esercita nella comunità cristiana a lui affidata.

In particolare, il Bacolo pastorale dell’arcivescovo Antonio De Ricci (scuola napoletana, sesto-settimo decennio sec. XV), non è esclusivamente un capolavoro di oreficeria sacra, ma anche un’opera d’arte dal forte valore identitario, spirituale e civico assieme, patrimonio della città.

L’esposizione eccezionale in Cattedrale

In occasione della presentazione del restauro domenica 6 settembre l’opera sarà eccezionalmente esposta in Cattedrale.