City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al via la Scuola Calcio Valanidi. Appuntamento al Reggio Village. I dettagli

Ripartono le attività. Tre allenamenti settimanali, staff qualificato, area portieri e tre giorni di prova gratuita per conoscere il progetto

29 Agosto 2026 - 12:22 | Redazione

Reggio Village campo illuminato

Una nuova stagione è pronta a cominciare per la Scuola Calcio ASD Valanidi. Lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 16:30, prenderanno il via le attività sportive al Centro Sportivo Reggio Village di Viale Messina, a Reggio Calabria, con un programma rivolto alle categorie dai Piccoli Amici agli Esordienti.

Calcio, crescita e amicizia: insieme diventiamo squadra” è il messaggio scelto dalla società per accompagnare la nuova stagione. Un progetto che vuole affiancare alla formazione calcistica anche educazione sportiva e attenzione alla persona.

ASD Valanidi, tre allenamenti a settimana per ogni categoria

Il programma prevede tre sedute settimanali da 90 minuti per ciascun gruppo. I Piccoli Amici 2020/21 si alleneranno lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00. Per i Primi Calci 2018/19 appuntamento negli stessi giorni dalle 18:00 alle 19:30.

I Pulcini 2016/17 saranno invece in campo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:00, mentre gli Esordienti 2014/15 si alleneranno negli stessi giorni dalle 18:45 alle 20:15.

L’attività comprende anche la partecipazione a campionati federali ed enti di promozione per tutte le categorie e un’area specifica dedicata ai portieri, con sedute personalizzate e un istruttore dedicato.

Uno staff tecnico qualificato

Uno dei punti centrali del progetto è lo staff. Il responsabile tecnico Giuseppe Canale, UEFA B e laureato in Scienze Motorie, seguirà Pulcini ed Esordienti. Leo Nucera, UEFA C e laureato in Scienze Motorie, sarà responsabile di Piccoli Amici e Primi Calci. Con loro anche Francesco Barreca, collaboratore tecnico dei Piccoli Amici, Jonatan Pagano, UEFA B e laureato in Scienze Motorie, per la tecnica individuale di Primi Calci e Pulcini, Tonino Martino, UEFA C e calciatore professionista, per gli Esordienti, e Giovanni Aneri come allenatore dei portieri.

Una struttura tecnica pensata per accompagnare i giovani calciatori nelle diverse fasi della crescita, lavorando tanto sugli aspetti tecnici quanto sulla formazione sportiva.

Tre giorni di prova gratuita prima dell’iscrizione

Per permettere alle famiglie e ai ragazzi di conoscere da vicino l’ambiente e il metodo di lavoro, ASD Valanidi mette a disposizione tre giorni di prova gratuita prima dell’iscrizione. Per la stagione 2026/27 è previsto inoltre il kit ufficiale Robe di Kappa, composto da felpa tecnica, pantalone lungo, maglia, pantaloncino, K-Way e zaino personalizzato.

Le attività inizieranno lunedì 31 agosto al Reggio Village. Per informazioni su costi, iscrizioni e prove gratuite è possibile contattare ASD Valanidi Calcio Giovanile al 376 031 9600, anche tramite WhatsApp.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?