Al via la Scuola Calcio Valanidi. Appuntamento al Reggio Village. I dettagli

Una nuova stagione è pronta a cominciare per la Scuola Calcio ASD Valanidi. Lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 16:30, prenderanno il via le attività sportive al Centro Sportivo Reggio Village di Viale Messina, a Reggio Calabria, con un programma rivolto alle categorie dai Piccoli Amici agli Esordienti.

“Calcio, crescita e amicizia: insieme diventiamo squadra” è il messaggio scelto dalla società per accompagnare la nuova stagione. Un progetto che vuole affiancare alla formazione calcistica anche educazione sportiva e attenzione alla persona.

ASD Valanidi, tre allenamenti a settimana per ogni categoria

Il programma prevede tre sedute settimanali da 90 minuti per ciascun gruppo. I Piccoli Amici 2020/21 si alleneranno lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00. Per i Primi Calci 2018/19 appuntamento negli stessi giorni dalle 18:00 alle 19:30.

I Pulcini 2016/17 saranno invece in campo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:00, mentre gli Esordienti 2014/15 si alleneranno negli stessi giorni dalle 18:45 alle 20:15.

L’attività comprende anche la partecipazione a campionati federali ed enti di promozione per tutte le categorie e un’area specifica dedicata ai portieri, con sedute personalizzate e un istruttore dedicato.

Uno staff tecnico qualificato

Uno dei punti centrali del progetto è lo staff. Il responsabile tecnico Giuseppe Canale, UEFA B e laureato in Scienze Motorie, seguirà Pulcini ed Esordienti. Leo Nucera, UEFA C e laureato in Scienze Motorie, sarà responsabile di Piccoli Amici e Primi Calci. Con loro anche Francesco Barreca, collaboratore tecnico dei Piccoli Amici, Jonatan Pagano, UEFA B e laureato in Scienze Motorie, per la tecnica individuale di Primi Calci e Pulcini, Tonino Martino, UEFA C e calciatore professionista, per gli Esordienti, e Giovanni Aneri come allenatore dei portieri.

Una struttura tecnica pensata per accompagnare i giovani calciatori nelle diverse fasi della crescita, lavorando tanto sugli aspetti tecnici quanto sulla formazione sportiva.

Tre giorni di prova gratuita prima dell’iscrizione

Per permettere alle famiglie e ai ragazzi di conoscere da vicino l’ambiente e il metodo di lavoro, ASD Valanidi mette a disposizione tre giorni di prova gratuita prima dell’iscrizione. Per la stagione 2026/27 è previsto inoltre il kit ufficiale Robe di Kappa, composto da felpa tecnica, pantalone lungo, maglia, pantaloncino, K-Way e zaino personalizzato.

Le attività inizieranno lunedì 31 agosto al Reggio Village. Per informazioni su costi, iscrizioni e prove gratuite è possibile contattare ASD Valanidi Calcio Giovanile al 376 031 9600, anche tramite WhatsApp.