Gallicianò celebra San Giovanni Battista: fede, tradizione e musica nel borgo grecanico
La processione con il "ballo" della statua, la sfilata dei giganti, il concerto di Oscar Zaccuri
29 Agosto 2026 - 11:05 | Comunicato stampa
Sabato 29 agosto 2026 Gallicianò rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Il borgo ellenofono del comune di Condofuri celebra San Giovanni Battista, patrono del paese, con una giornata che unirà riti religiosi, antiche tradizioni popolari, musica e spettacolo nel cuore della Calabria Greca.
La festa conserva un legame profondo con la storia di Gallicianò e con una devozione tramandata nel tempo. Il centro delle celebrazioni sarà la piazza principale, la Platia Alimos, dove sorge la Chiesa di San Giovanni Battista.
La processione di San Giovanni per le vie di Gallicianò
Il programma religioso inizierà alle 7 del mattino con la tradizionale sveglia a colpi di mortaio. Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle 18 prenderà il via uno dei momenti più attesi: la processione di San Giovanni Battista per le vie del paese.
Una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Gallicianò. La statua processionale in gesso, conosciuta come “San Giovannello”, veniva tradizionalmente adornata con nastri rossi, simbolo del martirio del santo, e accompagnata lungo le strade del borgo tra il suono delle campane, le preghiere e la partecipazione dei fedeli.
Il percorso attraversava le diverse zone del paese, da Catuchorìo ad Anuchorìo, fino al Calvario all’ingresso dell’abitato.
Alla processione erano legati anche alcuni riti particolari. Tra questi il tradizionale “ballo” della statua al ritmo della viddhanèddha, interpretato dalla comunità come un momento dal forte significato religioso. I tre giri della danza richiamavano simbolicamente la Santissima Trinità e uno dei momenti si svolgeva nel luogo dove un tempo sorgeva l’antica chiesa di San Leonardo.
Durante la processione le case e i balconi venivano abbelliti con i damaschi, preziosi copriletti di seta o broccato esposti in segno di devozione e per rendere ancora più solenne il passaggio del santo.
Dai Giganti alla Oscar Zaccuri Band
Accanto alle celebrazioni religiose non mancherà il programma civile. Nel corso della giornata è prevista la sfilata dei Giganti di Taurianova, altro elemento della tradizione popolare calabrese.
La serata sarà invece dedicata alla musica con il concerto della Oscar Zaccuri Band, con Nicola Bruni special guest. Il programma generale della festa indica l’inizio dello spettacolo alle 22, mentre la locandina dedicata al concerto riporta le 21:30.
Una serata che porterà la musica nel cuore di uno dei luoghi più rappresentativi dell’Area Grecanica, dove sono ancora forti le tracce della lingua, delle tradizioni e dell’identità culturale greco-calabra.
A chiudere i festeggiamenti, alla mezzanotte, sarà lo spettacolo pirotecnico a cura di “Jochi i focu” di Palmi.
Gallicianò si ritrova attorno al suo patrono
Il 29 agosto Gallicianò tornerà così a riunirsi attorno al proprio patrono. Non soltanto una festa religiosa, ma una giornata nella quale riti, musica e memoria collettiva raccontano ancora oggi l’identità di un antico borgo della Calabria Greca.
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