Calcio: incredibile esordio dell’attaccante Patierno a Casarano

Una partita folle, sette gol e un protagonista assoluto: Cosimo Patierno. Il Casarano supera il Giugliano per 4-3 al “Capozza“, al termine di una gara ricca di ribaltamenti e decisa proprio dall’attaccante arrivato in Puglia soltanto pochi giorni fa. Patierno entra in campo al 70′ e, quando la sfida sembra ormai indirizzata verso un risultato negativo per i padroni di casa, cambia completamente la serata.

Prima il gol del 3-3 al 91′, poi quello del definitivo 4-3 al 94′. Una doppietta in pieno recupero che manda in delirio i tifosi rossoblu e regala al Casarano una vittoria che sembrava ormai insperata. Appena venti minuti, più recupero, sono quindi bastati a Patierno per presentarsi nel migliore dei modi e confermare quelle qualità realizzative che avevano attirato anche l’attenzione della Reggina. Il suo nome, infatti, è stato per lungo tempo uno dei principali obiettivi del mercato amaranto. La trattativa era arrivata a un punto tale che il trasferimento a Reggio Calabria sembrava quasi una formalità.

Leggi anche

Poi il cambio di scenario. Nei giorni scorsi Patierno ha deciso di non accettare la proposta del patron Lotito, che avrebbe comportato un doppio salto all’indietro di categoria, scegliendo invece il Casarano. La risposta sul campo è stata immediata: due gol nei minuti finali e partita completamente ribaltata. Un esordio pesantissimo che inevitabilmente lascia qualche rimpianto anche dalle parti del Granillo.