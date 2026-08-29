ASD Karate Club RC: tre atleti conquistano la cintura nera 1° Dan

Un’importante giornata di sport, crescita e grandi soddisfazioni per la scuola del Karate Trimboli. In occasione del prestigioso Campus Karate WKAEDA Calabria, svoltosi nella splendida cornice dell’Hotel 501 di Vibo Valentia, da 6 al 9 Agosto.Tre atleti della Scuola team karate Trimboli hanno superato brillantemente gli esami di graduazione, conquistando l’ambita cintura nera 1° Dan di karate Libertas, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Il valore della cintura nera 1° Dan

La cintura nera 1° Dan non è soltanto un simbolo di prestigio, ma un traguardo di altissimo valore sportivo e marziale: rappresenta il superamento formale del percorso di base e l’ingresso ufficiale nel novero dei veri praticanti dell’arte marziale. Con il riconoscimento del CONI e dell’Ente di Promozione Sportiva Libertas, questo grado attesta ufficialmente una preparazione tecnica rigorosa, il rispetto dei principi etici dello sport e la piena maturità agonistica.

Gaia La Corte, Aldo Marenco e Lorenzo Ventura conquistano il 1° Dan

I protagonisti di questo straordinario successo sono Gaia La Corte, Aldo Marenco e Lorenzo Ventura. Tre atleti cresciuti fin da piccoli all’interno della palestra, da sempre vicini alla Società con impegno tanta passione e un legame sincero verso i propri Maestri e la loro scuola di Karate Trimboli. Oltre ad aver già dimostrato il proprio valore sul campo con eccellenti risultati in ambito agonistico, Gaia, Aldo e Lorenzo si distinguono per un alto spessore tecnico, umiltà ed esemplare dedizione sul tatami.

La commissione d’esame al Campus Karate WKAEDA Calabria

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi praticanti del panorama marziale Inter regionale e Nazionale – Tecnici e Allenatori della nazionale Wkaeda Libertas. A coronamento dello stage, la sessione d’esame ha messo alla prova la preparazione, la precisione e la tenuta mentale dei candidati di fronte alla commissione d’esame – Formata da (Il Presidente M° Santo Trimboli i componenti M° Margherita Trimboli – M° Federica Trimboli – M° Loredana Stillittano – M° Calogero Di Pasquale – M° Giorgio Ubbriaco – M° Francesco Mannu)

Il lavoro dei maestri Santo, Federica e Margherita Trimboli

Questo prestigioso traguardo è il frutto di anni di sacrifici e di un lavoro minuzioso svolto sotto la guida attenta e passionale dei maestri Santo Trimboli, Federica Trimboli e Margherita Trimboli, che hanno accompagnato i ragazzi passo dopo passo in questo cammino di crescita sportiva e umana.

“Si apre una nuova fase di responsabilità e consapevolezza”

Con il conseguimento del 1° Dan Libertas Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI non si conclude un percorso, ma si apre una nuova fase di responsabilità, consapevolezza e continua ricerca della perfezione tecnica nel Karate.

Complimenti vivissimi a Gaia, Aldo e Lorenzo da parte di tutta la famiglia del Karate Trimboli per questo splendido e meritato successo!