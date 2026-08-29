Reggio, A.RE.M.E.S. celebra 30 anni con ‘Aspromonte in stile vintage’
Da Piazza Italia a Gambarie d’Aspromonte: una giornata dedicata al motorismo storico con parata, esposizioni e tappe sul territorio. Il programma
29 Agosto 2026 - 09:02 | Comunicato stampa
A.RE.M.E.S. Lillo Cavallo celebra i suoi 30 anni con un appuntamento dedicato alle due ruote. Dopo il successo del 10^ Festival Autoretrò, arricchito da equipaggi arrivati anche dall’estero, l’associazione reggina propone la sesta delle dieci attività socio-culturali delmcalendario 2026.
Il presidente Natale Romeo: “Al lavoro senza sosta per coinvolgere i giovani nel motorismo storico a due e quattro ruote”.
Un appuntamento, quello di domenica 30 agosto, pensato per riunire appassionati di moto classiche, Vespa, scooter degli anni ’90 e ciclomotori, che punta non soltanto a celebrare il fascino dei mezzi storici, ma anche a coinvolgere le nuove generazioni, avvicinandole al mondo del motorismo storico.
Dal Museo del Bergamotto alla parata su Corso Garibaldi
Dopo il raduno a Piazza Italia alle 8.30, alle 9:30 è prevista la visita al Museo del Bergamotto, guidata dal professor Caminiti, figura di riferimento nella valorizzazione di una delle eccellenze più importanti del territorio. Alle 11:00 la partenza in parata, con la sfilata lungo Corso Garibaldi, per poi proseguire verso Gambarie d’Aspromonte.
La sosta al Laghetto Rumia e l’esposizione a Piazza Mangeruca
Durante il percorso è prevista una breve sosta presso il Laghetto Rumia, prima del trasferimento verso Piazza Mangeruca, ove si terrà l’esposizione dei motoveicoli.
Qui i partecipanti potranno inoltre concedersi una pausa pranzo presso Luigi Belmonte, storico amico del compianto Lillo Cavallo, al quale l’associazione continua a dedicare la propria attività col suo stesso slancio.
Alle 14:30 il tradizionale taglio della torta, momento conviviale che precederà il rientro verso Reggio Calabria.
Il rientro verso Reggio e la tappa alla Gelateria Trebottoni
La giornata proseguirà quindi in sella, con una nuova sosta presso la rinomata Gelateria Trebottoni, dove tutti i partecipanti avranno l’occasione di degustare un ottimo gelato.
“Aspromonte in stile Vintage”, un viaggio nel tempo
L’evento ha il patrocinio dei Comuni di Reggio Calabria e Santo Stefano in Aspromonte e vuole essere molto più di un semplice raduno motoristico.
“Aspromonte in stile Vintage” sarà infatti un vero e proprio viaggio nel tempo, con l’obiettivo di rivivere quell’atmosfera retrò che continua ad affascinare appassionati di ogni generazione.
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