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Reggina, Lancini: ‘Queste sono piazze dove ogni calciatore vorrebbe giocare’

"Indossare questa maglia è un privilegio e mette anche tanta pressione"

29 Agosto 2026 - 09:08 | Redazione

Reggina Cantalupa Lancini Edoardo

Dopo la presentazione della squadra con i calciatori chiamati uno per volta sul palco, l’unico a parlare è stato l’esperto difensore Lancini. Queste le sue parole alla gente di Reggio: “E’ un gruppo di bravi ragazzi, ma adesso c è poco da fare i bravi ragazzi perchè sta per iniziare la stagione e dobbiamo affrontare questo campionato per vincerlo. Queste sono le piazze dove ognuno vorrebbe giocare, tifo e città di altre categorie. Indossare questa maglia è un privilegio e mette anche tanta pressione. Bisogna meritarsela. Non faccio promesse, daremo il massimo e l’impegno non mancherà“.

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