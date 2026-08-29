City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina, Marchionni: ‘Se uno come Lotito prende la società in serie D, è perchè…’

Il tecnico spiega il segreto di questo gruppo per arrivare alla vittoria

29 Agosto 2026 - 08:45 | Redazione

Presentazione Reggina Marchionni

Nel corso della presentazione della Reggina, i conduttori della serata sono riusciti a strappare qualche dichiarazione anche al tecnico Marchionni: “Ringrazio tutti, a partire dal sindaco Cannizzaro perché ci sta mettendo nelle condizioni di svolgere il nostro lavoro. L’obiettivo? Un presidente così può avere in mente solo un grande progetto. Se uno come lui (Lotito) prende una società in D, è perché vuole portarla nella massima serie. Un grande applauso vorrei farlo a tutti quelli che lavorano per la Reggina. Mi aspetto di vincere, è un obbligo, un dovere, uno stimolo. Questa è una squadra che mi rispecchia, si rispetta perchè chi non gioca applaude quello che scende in campo. Questo è un aspetto fondamentale per vincere“.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?