Reggina, Marchionni: ‘Se uno come Lotito prende la società in serie D, è perchè…’

Nel corso della presentazione della Reggina, i conduttori della serata sono riusciti a strappare qualche dichiarazione anche al tecnico Marchionni: “Ringrazio tutti, a partire dal sindaco Cannizzaro perché ci sta mettendo nelle condizioni di svolgere il nostro lavoro. L’obiettivo? Un presidente così può avere in mente solo un grande progetto. Se uno come lui (Lotito) prende una società in D, è perché vuole portarla nella massima serie. Un grande applauso vorrei farlo a tutti quelli che lavorano per la Reggina. Mi aspetto di vincere, è un obbligo, un dovere, uno stimolo. Questa è una squadra che mi rispecchia, si rispetta perchè chi non gioca applaude quello che scende in campo. Questo è un aspetto fondamentale per vincere“.

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