Reggina, Lotito scatenato annuncia quattro calciatori, ruolo per ruolo

Una bellissima serata, una straordinaria cornice di pubblico e un grande entusiasmo per una Arena gremita in ogni ordine di posto. Spettacolo e presentazione della Reggina tutto insieme, tra le risate con Santo Palumbo e Gennaro Calabrese e la musica di Raffaello. Poi uno per uno tutti i calciatori amaranto saliti sul palco e a chiudere l’intervento del patron Lotito che ha scaldato ulteriormente i tifosi presenti: “A questa squadra mancano altri giocatori che sono stati presi. Un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Una squadra che deve avere il mio carattere, combattente, dobbiamo portare la Reggina nel calcio che conta. Io e il sindaco, ringraziatelo se sono qui, siamo le persone del fare, seguitelo perché quello che dice lo porta a casa.

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Io sono da combattimento fino alla fine. Con Lotito risultato garantito, questo è lo slogan che mi accompagna da sempre. Ai calciatori dico: guardate lo scenario, avete la responsabilità di portare questa città nel calcio che conta, avete tutti i mezzi a disposizione. Riportate il sorriso a questa gente. Portate un impermeabile estate e inverno per farvi scivolare addosso le maldicenze. Abbiamo comprato tanti giocatori e ne prenderemo ancora. Ho scelto questa sfida per l’amicizia con Cannizzaro e per questa città che vive di calcio. Avete l’orgoglio dell’appartenenza. Io sarò sempre presente, fisicamente quando ci sarà bisogno. Oltre al denaro, serve partecipazione, stimolo, logica nelle scelte. Arriveranno quattro giocatori importanti. Questo calore è la risposta del perché un calciatore dalla B o dalla C deve venire in Serie D”.