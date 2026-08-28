De Biasi attacca Furgiuele: ‘Si atteggia a padreterno della politica calabrese. Reggio e il cdx avanti a testa alta’

“Suscita un misto di sconcerto e amarezza leggere le recenti esternazioni dell’onorevole Domenico Furgiuele, il quale sembra essersi eretto a una sorta di ‘padreterno’ della politica calabrese, dispensando pagelle ed esami di consenso. La realtà dei fatti e la storia elettorale, tuttavia, raccontano una verità ben diversa e smentiscono categoricamente la sua narrazione”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe De Biasi, consigliere comunale della Lega a Reggio Calabria.

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De Biasi: “È opportuno rinfrescare la memoria a Furgiuele”

“Avendo intrapreso il mio percorso nella Lega circa dieci anni fa al fianco della senatrice Tilde Minasi, sono testimone diretto e consapevole della storia del nostro movimento sul territorio”, prosegue De Biasi. “È dunque opportuno rinfrescare la memoria a Furgiuele: se nel 2018 ha potuto varcare la soglia della Camera dei Deputati, lo deve in larghissima misura proprio alla straordinaria spinta elettorale generata da Tilde Minasi. In quella competizione, con la sua autorevole candidatura al Senato, la Lega a Reggio Calabria toccò lo storico traguardo del 10%, raccogliendo oltre 53mila voti complessivi. Fu esattamente quell’ondata di consenso, costruita con impegno e radicamento, a consentire la sua elezione. Parlare oggi di ‘voti da contare’ nei confronti di chi ha portato in dote al partito numeri di questo peso appare perlomeno paradossale”.

L’intervento sugli attacchi a Francesco Cannizzaro

“Oltre alle inopportune parole rivolte a Tilde Minasi, assistiamo in queste ore anche a durissimi e ingiustificati attacchi diretti a Francesco Cannizzaro”, aggiunge il consigliere comunale leghista. “Cannizzaro ha dimostrato un coraggio politico raro e un attaccamento viscerale alla nostra città: con assoluta coerenza, ha scelto di abbandonare una comoda e sicura poltrona alla Camera dei Deputati per scendere in campo, mettersi in gioco in prima persona e assumere l’impegnativa carica di sindaco di Reggio Calabria. Un gesto di profonda dedizione civica che evidentemente a qualcuno sfugge. L’impressione è che chi oggi lo attacca miri proprio a occupare quella specifica poltrona parlamentare, cercando manovre di palazzo per appropriarsi di un seggio senza possedere minimamente quella reale legittimazione popolare che, invece, Cannizzaro ha sempre saputo conquistare sul campo, elezione dopo elezione”.

“Chi cambia casacca faccia i conti con la propria traiettoria”