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Reggio, disservizi idrici per una grave perdita: l’avviso di Sorical

La chiusura di un serbatoio comporterà un disservizio nella distribuzione idrica in due quartieri

28 Agosto 2026 - 14:43 | Comunicato stampa

Disservizi Idrici

Sorical comunica che una grave perdita idrica in località Catona ha reso necessaria la chiusura immediata del serbatoio Tratti. L’intervento comporterà un disservizio nella distribuzione idrica nelle zone di Catona e Gallico Nord.

Tecnici al lavoro per individuare e riparare il guasto

Le squadre tecniche sono già operative per l’individuazione e la riparazione del guasto. Il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori.

L’invito di Sorical ai cittadini

Sorical si scusa per il disagio arrecato all’utenza e invita i cittadini a un uso razionale della risorsa idrica nelle ore che precederanno la sospensione.

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