Reggio, disservizi idrici per una grave perdita: l’avviso di Sorical
La chiusura di un serbatoio comporterà un disservizio nella distribuzione idrica in due quartieri
28 Agosto 2026 - 14:43 | Comunicato stampa
Sorical comunica che una grave perdita idrica in località Catona ha reso necessaria la chiusura immediata del serbatoio Tratti. L’intervento comporterà un disservizio nella distribuzione idrica nelle zone di Catona e Gallico Nord.
Tecnici al lavoro per individuare e riparare il guasto
Le squadre tecniche sono già operative per l’individuazione e la riparazione del guasto. Il servizio sarà ripristinato al termine dei lavori.
L’invito di Sorical ai cittadini
Sorical si scusa per il disagio arrecato all’utenza e invita i cittadini a un uso razionale della risorsa idrica nelle ore che precederanno la sospensione.
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