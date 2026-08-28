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Reggio, blitz anti-abusivismo a Piazza del Popolo: sanzioni per oltre 20mila euro – FOTO

Rimossi due autoveicoli abbandonati da tempo in zona. La merce sequestrata è stata avviata alla distruzione

28 Agosto 2026 - 14:22 | Comunicato stampa

piazza popolo merce abusiva

Importante attività anti-abusivismo messa in atto dalla Polizia Locale, iniziata stamane da un luogo simbolo, Piazza del Popolo, come da indicazione del Sindaco Francesco Cannizzaro.

Quattro verbali per oltre 20mila euro

All’esito dell’attività di oggi sono stati elevati 4 verbali per un importo complessivo di oltre 20mila euro. La merce sequestrata e/o rinvenuta, sia alimentare sia di altra natura, è stata immediatamente avviata alla distruzione.

Rimossi due veicoli abbandonati

Sono stati al contempo rimossi due autoveicoli abbandonati da tempo in zona, privi di copertura assicurativa, che costituivano elemento di degrado dell’area.

Un cittadino extracomunitario fermato per l’identificazione

Durante le attività, inoltre, è stato sottoposto a fermo di identificazione un cittadino extracomunitario che ostacolava il servizio di controllo della Polizia Locale, trovato privo di documenti. Lo stesso è stato accompagnato al comando per accertamenti e successivamente sottoposto a rilevi fotodattiloscopici per risalire all’identità ed essere segnalato.

Il ringraziamento del sindaco Cannizzaro alla Polizia Locale

Il Sindaco ha tenuto a ringraziare il Comandante Zucco e tutto il personale della Polizia Locale per il lavoro svolto nel corso di questa ennesima operazione, mirata a ripristinare il decoro urbano e la legalità e garantire la pubblica sicurezza.

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