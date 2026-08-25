Reggio, l’atelier ‘Come in una favola’ porta la magia all’Arena. Scopri come vincere il tuo abito

Una serata dedicata alla moda e un’occasione speciale: partecipa all'estrazione visitando lo stand di Come in un favola all'Arena dello Stretto nella stessa serata del 1° settembre!

C’è un momento in cui un abito smette di essere semplicemente un abito. Succede davanti a uno specchio, quando ci si guarda e improvvisamente si riesce a immaginare tutto: l’ingresso, gli sguardi, l’emozione, il giorno tanto atteso.

Il 1° settembre a Reggio Calabria quel momento potrebbe riservare una sorpresa ancora più grande. Perché l’abito dei sogni, oltre ad essere scelto, potrebbe essere vinto.

Come in una Favola, l’atelier di via Demetrio Tripepi dedicato a sposa, sposo e cerimonia, sarà infatti main sponsor de “Il Km della Moda più bello d’Italia 2026”, l’evento in programma all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, a partire dalle 21.30.

Una serata dedicata alla moda nella cornice del Lungomare di Reggio Calabria, durante la quale il pubblico potrà ammirare anche gli abiti di Come in una Favola. Ma per chi sta preparando un matrimonio o una cerimonia ci sarà una bella sorpresa: lo sconto è garantito.

Un’estrazione da favola: in palio anche l’abito dei sogni

La sorpresa pensata dall’atelier reggino è racchiusa già nel suo nome: “Estrazione da favola”.

Chi prenoterà il proprio appuntamento potrà partecipare all’estrazione prevista nel corso della serata del 1° settembre. E questa volta la fortuna può trasformare un desiderio in qualcosa di molto concreto.

Tutte le palline saranno vincenti, con sconti garantiti, ma tra le possibilità previste ci sarà anche quella più importante: aggiudicarsi gratuitamente il proprio abito da sposa, da sposo o da cerimonia.

Il vincitore potrà poi recarsi nell’atelier di Reggio Calabria, con un appuntamento prestabilito, e vivere con la dovuta attenzione uno dei momenti più belli: scegliere il proprio abito.

Una sorpresa che aggiunge magia a un’esperienza già carica di emozioni. Perché immaginare il giorno del matrimonio è già speciale, ma scoprire che proprio quell’abito tanto desiderato può diventare un regalo rende la storia ancora più difficile da dimenticare.

Come partecipare all’“Estrazione da favola”

Partecipare è semplice. È possibile prenotare l’appuntamento prima dell’evento tramite WhatsApp 3276118681, oppure rivolgersi direttamente allo stand di Come in una Favola durante la serata.

Tutte le prenotazioni raccolte parteciperanno all’estrazione.

Un modo anche per conoscere più da vicino la filosofia dell’atelier che, dal suo arrivo a Reggio Calabria, ha introdotto in città una formula particolare: rendere accessibili abiti prestigiosi e di importanti brand della moda sposa e cerimonia attraverso prezzi outlet.

Il punto di forza di Come in una Favola resta infatti l’incontro tra bellezza e convenienza. Una filosofia sintetizzata dal motto del brand, “La felicità è alla portata di tutti”, che trova nell’evento del 1° settembre una delle sue espressioni più originali.

Non solo sposa: un atelier per protagonisti e famiglie

Varcare la porta di Come in una Favola Reggio Calabria significa entrare in un mondo che non parla soltanto alla futura sposa.

L’offerta comprende abiti da sposa e da sposo, ma anche una vasta proposta dedicata alla cerimonia, con soluzioni per donna, uomo e bambina. Un unico spazio nel quale accompagnare i protagonisti e le loro famiglie nella ricerca del look per una giornata importante.

Al centro rimane l’esperienza della persona. La prova, il consiglio, quel momento davanti allo specchio in cui si capisce se l’abito che si sta indossando è davvero quello giusto.

E il 1° settembre tutto questo uscirà dalle sale dell’atelier per incontrare Reggio Calabria in uno dei suoi luoghi più suggestivi.

Moda, Reggio Calabria e una notte in cui tentare la fortuna

Le luci della passerella, lo Stretto sullo sfondo e gli abiti protagonisti della serata. “Il Km della Moda più bello d’Italia” si prepara a trasformare l’Arena dello Stretto in un grande palcoscenico dedicato all’eleganza.

Come in una Favola sarà presente con le proprie proposte e con un invito rivolto soprattutto a chi sta iniziando a immaginare il giorno del sì: venire, scoprire, lasciarsi ispirare e tentare la fortuna.

Perché da qualche parte, tra le palline dell’“Estrazione da favola”, potrebbe nascondersi una sorpresa difficile da immaginare.

Quella di entrare in atelier per scegliere l’abito che accompagnerà uno dei giorni più importanti della propria vita e scoprire che, questa volta, la favola ha deciso di regalarlo.

Appuntamento il 1° settembre, dalle 21.30, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Le prenotazioni per partecipare all’estrazione possono essere effettuate in anticipo tramite WhatsApp al 3276118681 oppure direttamente allo stand di Come in una Favola durante la serata.