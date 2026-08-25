Cadi Antincendi Futura, parte l’era Rocha: ‘Entusiasmo e materiale, qui c’è tutto per crescere’

È stato un primo giorno di raduno carico di aspettative quello vissuto al Palattinà di Lazzaro per la Cadi Antincendi Futura. A raccogliere il testimone dopo 11 anni di successi altrove, in quel di Treviso, è Sylvio Rocha, nuovo mister della formazione calabrese, che si è presentato con lo sguardo di chi vuole lasciare il segno.

Rocha: “Avevo bisogno di una motivazione diversa”

“Devo dire che sono prontissimo per questa nuova annata agonistica”, esordisce Rocha, visibilmente carico. “I ragazzi sono motivati e sì, fa un po’ strano dopo tanti anni vestire un’altra maglietta. Ma è un’esperienza nuova, che sentivo necessaria: avevo bisogno di una motivazione diversa, di un entusiasmo nuovo”.

Il tecnico non nasconde la soddisfazione per quanto visto nei primi giorni in terra calabrese: “Sono qui solo da due giorni, ma ho già percepito tanto affetto dalla gente. Persone aperte, disponibili: per chi viene da fuori è fondamentale”.

“Vedo tanto materiale dai giocatori”

Ma ciò che lo colpisce di più è il patrimonio umano e tecnico a disposizione: “Vedo tanto materiale dai giocatori, e la società ha lavorato bene in questi ultimi anni. Io vengo per continuare a far crescere questo club, per raggiungere ciò che è possibile”.

Sul lavoro mattutino, Rocha chiarisce: “Oggi solo fisico, più la parte personale che quella sportiva. Ma ho studiato tanti video prima di arrivare per conoscere le caratteristiche di ognuno, di ogni nostro giocatore. Ora sarà il campo a darmi le risposte giuste”.

Gli obiettivi della nuova stagione

Quando gli viene chiesto degli obiettivi, il mister non si sottrae: “Il primo passo è costruire una squadra competitiva, che dia fastidio a tutti. Solo dopo si può pensare a essere vincenti. La società ha un obiettivo chiaro, e io lo accetto: altrimenti non avrei senso venire da Treviso fino a qui”.

Consapevole delle difficoltà del girone di A2 Elite, Rocha predica prudenza ma ambizione: “Non sarà facile, ma passo dopo passo dobbiamo costruire ciò che vogliono la società e io”.

Rocha su Honorio: “Da oggi conta la squadra”

Interrogato su Humberto Honorio, giocatore di spicco della rosa, con nove scudetti nel background, Rocha risponde con la sua filosofia: “Per me è un piacere allenarlo, ma lo stesso piacere che provo con il più giovane, per esempio Turuano. L’individualità conta, ma io guardo al gruppo. Honorio è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma da oggi conta la squadra. Il materiale c’è, e il mio compito è far sì che ognuno esprima il meglio per ottenere risultati sul campo”.