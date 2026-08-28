Furgiuele contro Tajani e Occhiuto: ‘Inseguono un topolino mentre arriva lo tsunami Vannacci’

Lo scontro tra Futuro Nazionale e il centrodestra calabrese sale ancora di tono. Durante la conferenza stampa per la presentazione della candidatura di Domenico Giannetta alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, Domenico Furgiuele ha risposto alle polemiche degli ultimi giorni e attaccato frontalmente Forza Italia e il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Il passaggio più duro riguarda le parole di Antonio Tajani e le tensioni nate dopo la scelta di Futuro Nazionale di correre autonomamente alle suppletive.

“Tajani dice che non vuole Vannacci in coalizione? Mi viene da ridere”, ha affermato Furgiuele.

Secondo il referente regionale di Futuro Nazionale, la reazione degli alleati sarebbe arrivata anche negli enti locali nei quali il movimento è rappresentato.

“Tajani con i suoi uomini e con Occhiuto ordinano ai sindaci dei Comuni nei quali noi siamo presenti di togliere i nostri componenti e i nostri rappresentanti. Lo facciano”.

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Furgiuele: “Al cospetto dello tsunami Vannacci inseguono un topolino”

Furgiuele utilizza quindi una metafora per descrivere quella che considera una strategia inefficace del centrodestra nei confronti della nuova formazione politica guidata da Roberto Vannacci.

“È come inseguire un topolino mentre dietro ti sta cadendo addosso una valanga”.

Poi rincara:

“Al cospetto dello tsunami Vannacci il presidente della Regione ordina, come è avvenuto per il Comune di Lamezia Terme con l’avvocato Murone, di togliere il nostro assessore credendo di farci un danno”.

Il riferimento è allo strappo avvenuto nella maggioranza comunale di Lamezia Terme, dove le tensioni politiche legate alle suppletive reggine hanno avuto ripercussioni sugli equilibri dell’amministrazione.

Furgiuele riserva parole particolarmente dure al sindaco Mario Murone, arrivando a definirlo semplicemente “avvocato”.

“L’avvocato Murone risponde agli ordini del presidente della Regione, anzi all’ordine di fare un dispetto a Futuro Nazionale e più segnatamente a Furgiuele, risponde con un sì”.

Una scelta che, secondo l’esponente di Futuro Nazionale, sarebbe stata invece differente rispetto a quanto avvenuto a Crotone.

“A Crotone il sindaco ha dimostrato di essere molto più centrato e di pensare all’interesse del Comune”.

I trascorsi politici di Giannetta: “Da 24 anni era in Forza Italia”

Furgiuele ha ricordato soprattutto la lunga permanenza del candidato nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

“Domenico Giannetta sono 24 anni che è con Forza Italia, che mi pare sia uno dei partiti fondatori del centrodestra”.

Il referente di Futuro Nazionale ha quindi fatto riferimento anche al proprio percorso personale.

“Ciascuno, prima che nascesse un partito, ha avuto i propri trascorsi. Anche io, prima che nascesse il mio ex partito di appartenenza, ho avuto i miei. Non sono stati nel centrosinistra perché io vengo dal Fronte Sociale Nazionale”.

Per Furgiuele, dunque, il punto centrale non è il percorso politico precedente, ma l’adesione alle posizioni del nuovo movimento.

“L’importante è che in questo trascorso lui abbia acquisito una consapevolezza di punti di riferimento valoriali che oggi attengono al programma del nostro partito”.

E ancora:

“A noi interessa che tutti possano tranquillamente aderire al nostro partito, purché ne sposino le linee rosse. È questa l’indicazione che abbiamo dato anche agli esponenti del centrodestra”.

Con la candidatura di Giannetta, Futuro Nazionale punta a ritagliarsi uno spazio autonomo senza nascondere l’obiettivo politico: trasformare le suppletive di Reggio Calabria in un primo banco di prova per la nuova formazione di Vannacci.