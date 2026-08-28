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Reggina, è il giorno della ‘Festa Amaranto’: all’Arena anche Lotito

Dalle 21:30 la presentazione della squadra alla città. Il patron sarà presente alla serata. Evento in diretta su DAZN

28 Agosto 2026 - 17:42 | di Redazione

Reggina Conferenza Granillo Claudio Lotito ()

Reggio Calabria si prepara a tingersi d’amaranto. Questa sera, dalle 21:30, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ospiterà la Festa Amaranto, appuntamento che aprirà ufficialmente la nuova stagione della Reggina davanti ai suoi tifosi.

Sul palco squadra, staff e società, con una presenza destinata a catalizzare l’attenzione: quella di Claudio Lotito.

L’evento, co-organizzato dalla Reggina con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana, sarà uno dei primi grandi momenti di incontro tra il nuovo gruppo amaranto e la città.

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Festa Amaranto, diretta anche su DAZN

Per chi non riuscirà a raggiungere l’Arena dello Stretto ci sarà la possibilità di seguire tutto da casa. DAZN trasmetterà la Festa Amaranto in diretta.

L’evento sarà visibile anche sui canali social e sul canale YouTube della Reggina, oltre che attraverso gli altri broadcaster accreditati.

Una notte di presentazione, entusiasmo e appartenenza. Poi toccherà al campo.

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