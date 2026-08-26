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Reggina, tutto pronto per la Festa Amaranto all’Arena ‘Ciccio Franco’

L’evento sarà trasmesso in diretta su DAZN, sui social e sul canale YouTube della Reggina. Tutte le info e gli ospiti

26 Agosto 2026 - 17:45 | Comunicato Stampa

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina

Il countdown sta per terminare. Una città, una squadra, una passione ultrasecolare. Venerdì 28 agosto, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, a partire dalle ore 21:30 andrà in scena la Festa Amaranto, co-organizzata dal club con il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Festa Amaranto in diretta su DAZN

A rendere ancora più speciale la Festa Amaranto, la presenza di DAZN: la celebre piattaforma globale di streaming sportivo trasmetterà live l’evento. Oltre che su DAZN, sarà possibile seguire la diretta anche sui canali social e sul canale Youtube della Reggina, nonché sugli altri broadcaster accreditati.

I protagonisti della serata

La serata sarà presentata dal giornalista del TG1 Leonardo Metalli e dal giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe. Ad impreziosire ulteriormente il “palco amaranto”, la presenza del cantautore e compositore Raffaello Di Pietro, autore dell’inno “Vai Reggina!”, dello showman Gennaro Calabrese e del narratore comico Santo Palumbo.

Festa Amaranto aperta a tutta la cittadinanza

La Festa Amaranto sarà aperta a tutta la cittadinanza. Un altro grande viaggio sta per cominciare, all’insegna di un legame inscindibile e di nuove pagine gloriose tutte da vivere…

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