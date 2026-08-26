Ruote e Motori 2026, successo a Saline Joniche con Marco Melandri

Una manifestazione capace di mettere insieme generazioni e passioni diverse, con una straordinaria esposizione di auto e moto d’epoca, auto sportive, moto, auto da corsa, Vespe e fuoristrada

Anche quest’anno Ruote e Motori riconferma il suo successo. Gli organizzatori Natale e Gabriella si ritengono soddisfatti di aver realizzato una manifestazione che ha trasformato Saline Joniche in una vera capitale della passione per le due e quattro ruote, regalando al pubblico una giornata di esposizioni, motori, musica, buon cibo e spettacolo.

Auto, moto e modelli iconici protagonisti a Saline Joniche

Una manifestazione capace di mettere insieme generazioni e passioni diverse, con una straordinaria esposizione di auto e moto d’epoca, auto sportive, moto, auto da corsa, Vespe e fuoristrada. Un viaggio attraverso la storia e l’evoluzione del mondo dei motori, tra modelli iconici, mezzi spettacolari e autentici gioielli che hanno attirato l’attenzione di appassionati e semplici curiosi.

Il quarto Raduno Ruote e Motori in diretta nazionale

A Saline Joniche il quarto Raduno Ruote e Motori, in diretta nazionale e radiovisione su Radio Studio54network ha raccontato tutte le curiosità dell’evento, dei suoi espositori e partecipanti, arrivati da tutta la Calabria.

Ma Ruote e Motori non è stato soltanto motori. L’evento ha proposto anche intrattenimento e musica, creando un’atmosfera di festa che ha accompagnato il pubblico per tutta la manifestazione.

Marco Melandri superospite della serata

A regalare uno dei momenti più attesi della serata è stato il superospite Marco Melandri. Il campione mondiale italiano, protagonista di una straordinaria carriera nel motociclismo internazionale, ha portato sul palco tutta la sua energia, trasformandosi per l’occasione in DJ e conquistando il pubblico per la semplicità con cui ha dispensato autografi e foto a chi con grande affetto e ammirazione gli si è avvicinato. Il rombo dei motori ha così lasciato spazio al ritmo della musica, in un finale che ha unito perfettamente le due grandi anime dell’evento: la passione per i motori e la voglia di divertirsi.

Ruote e Motori si conferma appuntamento dell’estate

Ruote e Motori 2026 si è confermato, ancora una volta, un appuntamento capace di andare oltre il semplice raduno motoristico, diventando una grande festa popolare e un appuntamento atteso ogni estate.