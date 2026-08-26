City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Ruote e Motori 2026, successo a Saline Joniche con Marco Melandri

Una manifestazione capace di mettere insieme generazioni e passioni diverse, con una straordinaria esposizione di auto e moto d’epoca, auto sportive, moto, auto da corsa, Vespe e fuoristrada

26 Agosto 2026 - 18:25 | Comunicato Stampa

d a addcf

Anche quest’anno Ruote e Motori riconferma il suo successo. Gli organizzatori Natale e Gabriella si ritengono soddisfatti di aver realizzato una manifestazione che ha trasformato Saline Joniche in una vera capitale della passione per le due e quattro ruote, regalando al pubblico una giornata di esposizioni, motori, musica, buon cibo e spettacolo.

Auto, moto e modelli iconici protagonisti a Saline Joniche

Una manifestazione capace di mettere insieme generazioni e passioni diverse, con una straordinaria esposizione di auto e moto d’epoca, auto sportive, moto, auto da corsa, Vespe e fuoristrada. Un viaggio attraverso la storia e l’evoluzione del mondo dei motori, tra modelli iconici, mezzi spettacolari e autentici gioielli che hanno attirato l’attenzione di appassionati e semplici curiosi.

Il quarto Raduno Ruote e Motori in diretta nazionale

A Saline Joniche il quarto Raduno Ruote e Motori, in diretta nazionale e radiovisione su Radio Studio54network ha raccontato tutte le curiosità dell’evento, dei suoi espositori e partecipanti, arrivati da tutta la Calabria.

Ma Ruote e Motori non è stato soltanto motori. L’evento ha proposto anche intrattenimento e musica, creando un’atmosfera di festa che ha accompagnato il pubblico per tutta la manifestazione.

Marco Melandri superospite della serata

A regalare uno dei momenti più attesi della serata è stato il superospite Marco Melandri. Il campione mondiale italiano, protagonista di una straordinaria carriera nel motociclismo internazionale, ha portato sul palco tutta la sua energia, trasformandosi per l’occasione in DJ e conquistando il pubblico per la semplicità con cui ha dispensato autografi e foto a chi con grande affetto e ammirazione gli si è avvicinato. Il rombo dei motori ha così lasciato spazio al ritmo della musica, in un finale che ha unito perfettamente le due grandi anime dell’evento: la passione per i motori e la voglia di divertirsi.

Ruote e Motori si conferma appuntamento dell’estate

Ruote e Motori 2026 si è confermato, ancora una volta, un appuntamento capace di andare oltre il semplice raduno motoristico, diventando una grande festa popolare e un appuntamento atteso ogni estate.

IMG

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?