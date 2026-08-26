Gioia Tauro, minacce di morte ai figli della Sindaca Scarcella. La Giunta: ‘Siamo al tuo fianco’

"Noi siamo altro e continueremo sulla stessa strada a fianco di Simona . Al nostro sindaco diciamo di volare alto, al di sopra della bassezza e della cattiveria umana"

“È doveroso esprimere solidarietà al nostro sindaco per l’atto infame che l’ha colpita negli affetti più cari, i figli.

Ma oltre il dovere, oltre la responsabilità istituzionale, oltre i ruoli e le funzioni, monta una rabbia che nasce da un accanimento che non può trovare nessuna giustificazione.

“Assistiamo tutti i giorni ad uno scempio di insulti e offese”

Assistiamo tutti i giorni ad uno scempio di insulti e offese inimmaginabili e inconcepibili in una città come Gioia Tauro, provenienti da soggetti che vantano titoli blasonati e che probabilmente sono fomentati a dire e raccontare assurdità ridicole, ma comunque lesive della dignità di una donna. E di dignità Simona Scarcella ne ha da vendere.

Andare a colpire una famiglia significa essere arrivati alla frutta e non sapere più cosa inventarsi per fare tacere e per non fare lavorare chi, da oltre due anni, ha sacrificato tutta la propria vita per ridare una speranza alla nostra città.

Una speranza che si è tramutata in fatti, in decoro, in cambiamento, in lavoro per tante attività commerciali.

“Ci aspettiamo quella risposta che non c’è stata nello scorso mese di dicembre”

Adesso ci aspettiamo quella risposta che non c’è stata nello scorso mese di dicembre, quando dopo un primo è grave atto intimidatorio rivolto sempre al sindaco, il giorno dopo la prima istituzione della città si è trovata sola, addirittura accusata .

Oggi sul tavolo si discute del futuro di un’intera città. Noi faremo di tutto perché l’interlocuzione sia quanto più possibile serena, ma non accettiamo questo stillicidio nei confronti di una donna che sta resistendo coraggiosamente a palate di fango che quotidianamente le vengono versate addosso.

È una donna coraggiosa. Aspettatevi che vada avanti più forte di prima.

Noi siamo assieme a lei e resteremo assieme a lei insieme a tutti i cittadini onesti di Gioia Tauro che lottano contro quei “poteri forti” nominati da chi evidentemente li frequenta, e probabilmente li gestisce.

Noi siamo altro e continueremo sulla stessa strada a fianco di Simona .

Al nostro sindaco diciamo di volare alto, al di sopra della bassezza e della cattiveria umana”.

La giunta comunale dell’amministrazione Scarcella