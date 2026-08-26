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Sapori in gara, borgate unite: a Saline Joniche arriva la sfida dello Street Food

Sabato 29 agosto, dalle ore 20:30, il Parco Lineare di Saline Joniche si trasformerà in una grande tavola a cielo aperto, dove sapori, tradizioni e comunità saranno i veri protagonisti

26 Agosto 2026 - 19:26 | Comunicato Stampa

streetfood

Nasce la prima edizione dello “Street Food delle Borgate”, un’iniziativa della Pro Loco Montebello pensata per portare in piazza le identità, le ricette e la voglia di stare insieme delle diverse realtà del territorio.

Otto borgate protagoniste

A scendere in campo saranno otto borgate: Trunca, Montebello, Masella, Stinò, S’Elia/Tegani, Saline, Rocca e Riace. Ognuna porterà alla manifestazione le proprie specialità, trasformando la cucina in un modo semplice e diretto per raccontare il proprio territorio. E questa volta non sarà soltanto una festa: sarà una sfida ai fornelli.

Le borgate si contenderanno il titolo di regina dello Street Food attraverso i loro piatti. Il pubblico potrà assaggiare le diverse proposte e poi diventare protagonista della competizione: saranno infatti i partecipanti, con il loro voto, a decretare il piatto migliore della serata. Ma la vera vittoria sarà quella di ritrovarsi tutti insieme, superando i confini delle singole borgate e riscoprendo il valore di appartenere a una comunità più grande.

Perché ogni borgata ha la propria storia, le proprie tradizioni e i propri sapori, ma insieme possono costruire qualcosa di ancora più bello. È questo il cuore dell’iniziativa della Pro Loco Montebello: mettere in rete le borgate, farle conoscere, valorizzarne le peculiarità e creare un’occasione concreta di incontro e partecipazione per tutto il Comune.

Un viaggio attraverso il territorio

Lo Street Food diventa così un viaggio attraverso il territorio, fatto di profumi, ricette, prodotti e racconti. Una competizione sì, ma con un obiettivo comune: stare insieme e sentirsi parte della stessa comunità.

Una nuova tradizione per il comune Montebellese

La manifestazione è alla sua prima edizione e nasce con l’ambizione di inaugurare una nuova tradizione capace di coinvolgere con entusiasmo e sempre più partecipazione l’intero comune Montebellese.

L’appuntamento al Parco Lineare di Saline Joniche

Sabato 29 agosto, dunque, l’appuntamento è al Parco Lineare di Saline Joniche, a partire dalle 20:30.

Otto borgate, Otto identità, Tanti sapori, Un’unica comunità.

E alla fine, a vincere, sarà soprattutto la voglia di stare insieme.

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