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Reggina, porte aperte al S.Agata per l’ultimo allenamento congiunto

Stabilito l'orario di accesso per stampa e tifosi

26 Agosto 2026 - 19:12 | Comunicato Stampa

Reggina Porcino e Lancini

AS Reggina 1914 comunica che domani, giovedì 27 agosto, gli amaranto di Mister Marchionni sosterranno alle ore 18:00 un allenamento congiunto al Centro Sportivo Sant’Agata con l’ASD Catona Calcio.

Considerate le tantissime richieste ricevute, il club è lieto di annunciare che in via straordinaria sarà consentito l’accesso a stampa e tifosi, i quali potranno accedere al Centro Sportivo a partire dalle ore 17:40.

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