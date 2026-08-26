Reggina, porte aperte al S.Agata per l’ultimo allenamento congiunto

Stabilito l'orario di accesso per stampa e tifosi

AS Reggina 1914 comunica che domani, giovedì 27 agosto, gli amaranto di Mister Marchionni sosterranno alle ore 18:00 un allenamento congiunto al Centro Sportivo Sant’Agata con l’ASD Catona Calcio.

Considerate le tantissime richieste ricevute, il club è lieto di annunciare che in via straordinaria sarà consentito l’accesso a stampa e tifosi, i quali potranno accedere al Centro Sportivo a partire dalle ore 17:40.