Futuro nazionale fuori dalla Giunta di Lamezia, il Cdx: ‘La maggioranza resta salda’
Strappo dopo la discesa in campo di Vannacci alle suppletive reggine. I gruppi di maggioranza al Comune di Lamezia: “Sostegno pieno, leale e senza condizioni al sindaco Murone”
26 Agosto 2026 - 18:11 | di Redazione
ll sindaco di Lamezia Terme ha revocato la delega assessorile a Donatella Amicarelli (Futuro nazionale), rappresentante dei vannacciani all’interno della Giunta di centrodestra che guida la città.
Revocate le deleghe a Donatella Amicarelli
Come annunciato ieri, il primo cittadino ha ritirato le deleghe all’esponente di Fn, nominata a fine marzo assessora all’Ambiente, parchi, agricoltura, riqualificazione delle periferie, manutenzione ordinaria e randagismo.
Il sindaco ha tenuto fede alle proprie “convinzioni politiche e morali di allontanare dalla maggioranza chi in questo momento è portatore di idee lontane dai principi di solidarietà e del rispetto dei diritti e dei principi fondamentali della persona”.
Le motivazioni nel decreto di revoca
Nel decreto di revoca si legge che si è “preso atto delle diverse manifestazioni riportate dagli organi di stampa e dai social da parte del gruppo Futuro nazionale che esprime una irreversibile rottura da parte del medesimo gruppo con il Governo nazionale; che il programma presentato da Futuro nazionale risulta inconciliabile con l’azione di governo del centrodestra e con i valori che animano la coalizione a sostegno dell’attuale sindaco del Comune di Lamezia Terme e che tale contrasto è diventato insanabile”.
Il sostegno dei gruppi di maggioranza a Murone
Dopo la revoca dell’assessora di Futuro nazionale, Donatella Amicarelli, dai gruppi politici di maggioranza Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, arriva il sostegno al sindaco di Lamezia, Mario Murone.
“Prendiamo atto con chiarezza – affermano – della scelta dei consiglieri Cristiano e Villella e dell’assessore Amicarelli di aderire al progetto politico di Futuro nazionale assumendosi una precisa responsabilità politica nei confronti degli elettori che non hanno sostenuto i principi ed i valori di tale movimento e che non trovano in questi valori le linee guida dell’amministrazione Murone.
Concordiamo pienamente con il sindaco che ha ritenuto che tali principi non possono essere negoziati e che ha deciso di revocare la nomina dell’assessore Amicarelli in quanto espressione politica di Futuro nazionale”.
“La maggioranza resta salda e determinata”
“I gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati – è scritto in una nota – non permetteranno a nessuno di minacciare o intimidire l’amministrazione Murone e difenderanno i principi fondamentali del centrodestra italiano.
La maggioranza resta salda e determinata a proseguire il percorso intrapreso, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città e il rispetto del programma elettorale.
Non saranno le scelte di chi decide di prendere le distanze dalla coalizione a rallentare o condizionare l’attività amministrativa”.
“Sostegno pieno, leale e senza condizioni al sindaco”
“Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati – concludeono i capigruppo – continueranno a garantire al sindaco Murone un sostegno pieno, leale e senza condizioni, nella convinzione che la stabilità politica rappresenti oggi un valore fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini.
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