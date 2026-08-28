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Reggina: il patron Lotito comunica ai tifosi la trasmissione di tutte le partite del campionato

Serata di annunci per il patron della società amaranto

28 Agosto 2026 - 23:58 | Redazione

Presentazione Reggina

Nel corso del lungo e accorato intervento del patron della Reggina Claudio Lotito, oltre a parlare di coinvolgimento, tifo, passione e calciomercato, un passaggio lo ha riservato alla visione delle partite del campionato che sta per iniziare: “La Reggina manderà in onda tutte le partite del campionato in diretta, anche quelle del settore giovanile, in modo che anche i genitori possano avere la soddisfazione di veder giocare i propri figli“. Nel dettaglio non è stato spiegato nulla sulle modalità, eventuali costi e la piattaforma, probabilmente verranno fornite tutte le spiegazioni nei prossimi giorni.

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