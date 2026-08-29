Reggio, Triathlon dei Due Mari: domenica cambia la viabilità. Divieti di sosta e strade chiuse

Modifiche alla circolazione sin dalle prime ore del mattino. La Polizia Locale invita i cittadini a rispettare la segnaletica temporanea per evitare sanzioni e rimozioni

Domenica 30 agosto Reggio Calabria ospiterà l’edizione 2026 del Triathlon dei Due Mari. Per consentire lo svolgimento della competizione sportiva in sicurezza, la viabilità cittadina subirà importanti modifiche sin dalle prime ore del mattino.

A comunicarlo è la Polizia Locale di Reggio Calabria, che richiama l’ordinanza dirigenziale numero 689 del 26 agosto 2026. Il provvedimento disciplina sosta e circolazione nelle strade interessate dal percorso della manifestazione.

La competizione prevede 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa, senza soluzione di continuità tra le tre prove.

Divieti di sosta dalle 7 e strade chiuse dalle 7:30

A partire dalle ore 7 di domenica 30 agosto scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate. L’ordinanza resterà in vigore fino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 15.

Tra le zone coinvolte figurano viale Genoese Zerbi, lungomare Italo Falcomatà, area del Tempietto, via Renato Caminiti-Rada dei Giunchi, via Saverio Vollaro, piazzale Stazione Lido Sud e via delle Mura Greche.

Come specificato dalla Polizia Locale, dalle ore 7:30 sarà interdetta anche la circolazione veicolare sulle arterie interessate dalla manifestazione, secondo quanto previsto dal dispositivo.

Le limitazioni riguarderanno inoltre le salite Rocco La Russa, Francesco Jerace, Michele Pristipino, Ernesto Basile e Gino Zani, nei tratti compresi tra corso Giacomo Matteotti e il lungomare Italo Falcomatà.

In via delle Mura Greche, nel tratto tra il lungomare Falcomatà e via del Castel Nuovo, sarà vietato il transito ai veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza e quelli collegati all’evento sportivo.

La Polizia Locale invita quindi la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea già installata e a collaborare con il personale impegnato nell’attuazione del provvedimento.

L’obiettivo è evitare disagi ma soprattutto sanzioni e rimozioni dei veicoli lasciati nelle aree sottoposte a divieto.