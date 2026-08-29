Calcio giovanile: altro colpo in uscita della Segato. Un attaccante si trasferisce alla Lazio

Mercato in uscita sempre aperto per la Scuola Calcio Segato che piazza il ‘colpo’ Collura alla Lazio.

Santo Collura, anno 2010, eclettico attaccante, anno 2010, in grado di coprire tutti i ruoli nella fase offensiva, il prossimo anno farà parte del gruppo Under 17 della squadra laziale.

Grandi capacità tecniche e balistiche, abile nel dribbling, molto bravo in fase di conclusione.

“Santo è un figlio della Segato, afferma il presidente Agostino Cassalia. Dai primi calci all’Under 15, è stato sempre esempio di impegno e professionalità, senza grilli per la testa e sopratutto senza mai mollare.

Adesso l’asticella si alza ulteriormente, ma siamo fortemente convinti delle capacità del calciatore e sopratutto dalla sua voglia di arrivare.

Stiamo lavorando per l’uscita di qualche altro nostro giovane calciatore, in un mercato giovanile sempre più difficile, mai come quest’anno, il cambio di molti responsabili di settore giovanile, hanno bloccato di fatto operazioni quasi concluse“.