Reggina: gli obiettivi a lungo termine, dichiarati del patron Claudio Lotito
Ci sono tutte le premesse per la disputa di un grande campionato. Ma a parlare, come sempre, sarà il campo
29 Agosto 2026 - 12:38 | Redazione
Un lungo intervento quello del patron Lotito, spesso interrotto dagli applausi dei tantissimi tifosi presenti all’Arena di Reggio Calabria. Tra le tante dichiarazioni fatte, c’è anche quella riguardante il progetto Reggina a lungo termine con obiettivi ben precisi: “Vogliamo vincere il campionato di serie D e poi dare fastidio in serie C, in serie B e perché no anche in serie A“.
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