Brunori, Gianna e Meraviglioso errore: ‘Tra spiriti affini ci siamo trovati subito’

Il cantautore calabrese racconta la prima collaborazione con la rocker: "In una notte e un giorno abbiamo tratteggiato una piccola storia d'amore"

L’incontro tra Brunori Sas e Gianna Nannini diventa musica. Si intitola “Meraviglioso errore” il nuovo singolo della rocker senese, disponibile dal 28 agosto in radio e sulle piattaforme digitali. Il brano è stato scritto da Gianna Nannini, Brunori Sas e Dimartino e segna la prima collaborazione tra la cantante e il cantautore calabrese.

Una collaborazione nata quasi naturalmente, almeno secondo il racconto dello stesso Dario Brunori, che sui social ha spiegato il rapporto immediato creatosi con Nannini durante la lavorazione della canzone.

Brunori Sas racconta l’incontro con Gianna Nannini

“Con Gianna ci siamo trovati subito. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno”.

Brunori descrive così la rocker:

“Rocker autentica lei, tra le poche oggi a meritare questo appellativo: folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d’istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano”.

E poi, con la consueta ironia, racconta il proprio ruolo nella nascita del pezzo:

“Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti”.

La base dalla quale è partita la nuova canzone era già stata abbozzata insieme a Dimartino.

“Ispirati da un paio di strofe che avevo scritto tempo addietro con Antonio (Dimartino) e complice il Magliocco, in una notte e un giorno, con Gianna abbiamo tratteggiato una piccola storia d’amore”.

Una storia semplice e universale, costruita intorno alle imperfezioni che accompagnano inevitabilmente una relazione e, più in generale, una vita intera.

“Una storia come tante, una storia come tutte, la storia di una vita. Un’inevitabile successione di meravigliosi errori”.

Da Cosenza all’incontro con una delle voci simbolo del rock italiano

Una nuova collaborazione prestigiosa per Brunori Sas, nome d’arte di Dario Brunori, nato a Cosenza nel 1977 e cresciuto prima a Joggi, frazione di Santa Caterina Albanese, e poi a Guardia Piemontese, nel Cosentino. Un legame con la Calabria rimasto centrale anche nel suo percorso artistico.

“Meraviglioso errore” unisce adesso due mondi musicali differenti ma, stando alle parole di Brunori, molto più vicini di quanto possa sembrare.

E il cantautore calabrese chiude il suo racconto sui social con un invito decisamente diretto:

“Andate ad ascoltarla subito invece di perdere tempo sui social!”.