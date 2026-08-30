Calcio a 5: Cadi Futura, la carica di Siclari per la nuova stagione

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il nuovo campionato di A2 Elite, e in casa Cadi Antincendi Futura l’entusiasmo è già alle stelle. A raccontare le prime impressioni della preparazione estiva è il preparatore fisico della squadra, Andrea Siclari, da tempo volto noto dello staff e artefice, insieme al resto del gruppo, della straordinaria cavalcata della scorsa stagione.

Intervistato ai margini del primo raduno ufficiale, Siclari non nasconde la carica e le aspettative per l’anno che verrà: “Nuova stagione, nuove ambizioni. Insomma, anche se sappiamo che sarà dura, vogliamo andare in alto, provarci fino in fondo. Finalmente ci siamo anche in chiave ufficiale“. È stata un’estate rilassante, ma allo stesso tempo molto entusiasmante. Con il mister Rocha e tutto lo staff abbiamo cercato di programmare al meglio la preparazione. Oggi siamo partiti, siamo tutti curiosi di capire la filosofia di gioco del mister, che tra l’altro vanta un record di 11 anni sulla stessa panchina, un primato addirittura europeo, se non internazionale“.

Il tecnico Sylvio Rocha, fresco di approdo sulla panchina della Futura, ha subito conquistato lo staff. Siclari racconta i primi contatti: “Noi ci siamo conosciuti a giugno. La prima impressione è stata davvero ottima. Abbiamo avuto modo di confrontarci sulla metodologia di lavoro e si percepisce subito lo spessore sia della persona che del tecnico. È davvero, davvero in gamba“. La preparazione? Il caldo è un ostacolo, ma stiamo cercando di gestirlo dosando al meglio carico di lavoro e durata delle sedute. Diventa una situazione formativa. Se impari a giocare con questi gradi, poi puoi giocare ovunque.

I ragazzi che sono arrivati li avevo già sentiti telefonicamente, e stamattina li ho visti dal vivo nella prima seduta. Devo dire che c’è tanto, tanto entusiasmo e voglia di ripetere, anzi di superare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo iniziato a lavorare proprio per questo”.