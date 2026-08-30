Coppa Italia, Reggina-PraiaTortora: la partita si può vedere anche sul canale YouTube di CityNow
Questa sera amaranto in campo per la prima uscita ufficiale della stagione
30 Agosto 2026 - 10:29 | Redazione
La partita della Reggina, in programma oggi 30 agosto alle 20:30, primo impegno ufficiale in Coppa Italia con gli amaranto impegnati in campo contro il PraiaTortora, verrà trasmessa gratuitamente in chiaro sul canale YouTube della Reggina, sulla piattaforma online www.playreggina.it e e anche sul canale YouTube di CityNow.
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