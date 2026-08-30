City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina-PraiaTortora: la probabile formazione amaranto. Diverse soluzioni per Marchionni

Ci si aspetta una buona partecipazione di pubblico al Granillo

30 Agosto 2026 - 10:59 | Redazione

Reggina Mady Abonckelet

La Reggina scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione, dopo un lungo e intenso pre campionato. C’è ampia possibilità di scelta e, secondo quanto riferito dal patron Lotito, arriveranno ancora altri quattro calciatori. Per mister Marchionni le decisioni su chi mandare in campo non saranno semplici ma comunque piacevoli, visto che potrà contare su un organico che oltre il numero elevato di calciatori presenti, ha anche tanta qualità.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Madia (2007); R. Girasole (2006), D. Girasole, Lancini; Baggi, Franchini (Abonckelet), Acquadro, Rotulo, Palmieri (2008); Guida (Reis), Alma. Allenatore Marchionni

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?