Reggina-PraiaTortora: la probabile formazione amaranto. Diverse soluzioni per Marchionni

La Reggina scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione, dopo un lungo e intenso pre campionato. C’è ampia possibilità di scelta e, secondo quanto riferito dal patron Lotito, arriveranno ancora altri quattro calciatori. Per mister Marchionni le decisioni su chi mandare in campo non saranno semplici ma comunque piacevoli, visto che potrà contare su un organico che oltre il numero elevato di calciatori presenti, ha anche tanta qualità.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Madia (2007); R. Girasole (2006), D. Girasole, Lancini; Baggi, Franchini (Abonckelet), Acquadro, Rotulo, Palmieri (2008); Guida (Reis), Alma. Allenatore Marchionni