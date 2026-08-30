Reggina-PraiaTortora: la probabile formazione amaranto. Diverse soluzioni per Marchionni
Ci si aspetta una buona partecipazione di pubblico al Granillo
30 Agosto 2026 - 10:59 | Redazione
La Reggina scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione, dopo un lungo e intenso pre campionato. C’è ampia possibilità di scelta e, secondo quanto riferito dal patron Lotito, arriveranno ancora altri quattro calciatori. Per mister Marchionni le decisioni su chi mandare in campo non saranno semplici ma comunque piacevoli, visto che potrà contare su un organico che oltre il numero elevato di calciatori presenti, ha anche tanta qualità.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Madia (2007); R. Girasole (2006), D. Girasole, Lancini; Baggi, Franchini (Abonckelet), Acquadro, Rotulo, Palmieri (2008); Guida (Reis), Alma. Allenatore Marchionni
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