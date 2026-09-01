Feste Mariane 2026, Cannizzaro svela le ‘Notti Reggine’: i NOMI degli artisti e il programma

Settembre a Reggio Calabria ha molti sinonimi, uno su tutti, però, è la festa patronale in onore della Madonna della Consolazione. E proprio mentre la città si prepara a vivere l’edizione 2026 delle Feste Mariane, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato i nomi degli artisti che accompagneranno i giorni più attesi dell’anno in riva allo Stretto.

L’inquilino di Palazzo Alvaro ha diffuso attraverso i social il programma delle “Notti Reggine”, il cartellone dedicato ai festeggiamenti civili in occasione della festa della Madonna della Consolazione.

Dal 12 al 15 settembre Piazza Indipendenza, l’Arena dello Stretto Cicco Franco e il piazzale della Stazione Lido ospiteranno concerti e spettacoli con artisti molto diversi tra loro: dal pop di Benji & Fede alla musica napoletana di Sal Da Vinci, dalla tradizione calabrese di Mimmo Cavallaro alla voce di Giusy Ferreri, fino alla canzone d’autore di Alessandro Mannarino.

Il programma musicale si inserisce nel più ampio calendario delle celebrazioni mariane. Proprio sabato 12 settembre è prevista la tradizionale processione della Sacra Effigie dall’Eremo verso la Cattedrale. Per gli spettacoli musicali, la Giunta comunale aveva previsto uno stanziamento di 280 mila euro all’interno del piano complessivo per le festività.

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Feste Mariane 2026, il programma dei concerti

Secondo il cartellone diffuso questa sera dal sindaco Cannizzaro, questo è il programma delle “Notti Reggine”:

Sabato 12 settembre, ore 22:30 – Piazza Indipendenza: Benji & Fede. Dalle ore 24:00 , all’ Arena dello Stretto , il live show “Magia 90”.

Benji & Fede. Dalle , all’ , il live show “Magia 90”. Domenica 13 settembre, ore 22:00 – Piazza Indipendenza: Sal Da Vinci.

Sal Da Vinci. Lunedì 14 settembre, ore 20:30 – Piazzale Stazione Lido: Mimmo Cavallaro, nell’ambito di Scirubetta .

Mimmo Cavallaro, nell’ambito di . Lunedì 14 settembre, ore 22:30 – Piazza Indipendenza: Giusy Ferreri.

Giusy Ferreri. Martedì 15 settembre, ore 22:00 – Piazza Indipendenza: Alessandro Mannarino.

Alessandro Mannarino. Al termine della serata del 15 settembre, a mezzanotte, spazio ai tradizionali spettacoli pirotecnici all’Arena dello Stretto.

Benji & Fede aprono le “Notti Reggine”

Il primo grande appuntamento sarà dedicato soprattutto al pubblico più giovane. Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede, saranno a Piazza Indipendenza sabato 12 settembre alle 22:30.

Il duo, nato dopo l’incontro online tra i due artisti e arrivato al grande pubblico a metà degli anni Dieci, ha costruito una lunga serie di successi pop. Nel repertorio ci sono brani come “Dove e quando”, “Moscow Mule” e “Tutto per una ragione”, quest’ultimo realizzato con Annalisa.

Dopo il concerto la notte continuerà sul Lungomare. Dalla mezzanotte l’Arena dello Stretto ospiterà “Magia 90”, live show dedicato ai brani e alle atmosfere dance degli anni Novanta.

Sal Da Vinci a Reggio dopo la vittoria a Sanremo

Uno dei nomi di maggiore richiamo del programma è quello di Sal Da Vinci, atteso domenica 13 settembre alle 22 in Piazza Indipendenza.

Cantante, attore e uomo di teatro, Da Vinci attraversa una fase particolarmente importante della propria carriera. Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi anni con “Rossetto e Caffè”, nel 2026 ha vinto il Festival di Sanremo con “Per sempre sì”.

Una carriera iniziata da giovanissimo e cresciuta tra musica napoletana, teatro e canzone italiana. Il concerto reggino sarà quindi uno degli appuntamenti centrali del cartellone delle Feste Mariane.

Mimmo Cavallaro, le radici della Calabria incontrano Scirubetta

Lunedì 14 settembre il programma partirà già alle 20:30 dal piazzale della Stazione Lido. In occasione di Scirubetta salirà sul palco Mimmo Cavallaro.

È il nome che più direttamente lega il cartellone alla cultura musicale calabrese. Il suo percorso artistico parte dalla ricerca sulla musica tradizionale della regione e si sviluppa attraverso il canto in dialetto, la chitarra battente e gli strumenti della tradizione.

Il progetto discografico prende forma nel 2009 con “Sona Battenti”. Successivamente Cavallaro ha fondato i TaranProject, portando la musica popolare calabrese nei principali festival italiani e anche all’estero.

Giusy Ferreri, una voce diventata simbolo del pop italiano

Sempre lunedì 14 settembre, alle 22:30, la festa si sposterà nuovamente in Piazza Indipendenza con il concerto di Giusy Ferreri.

La cantante siciliana è diventata nota al grande pubblico con la prima edizione italiana di X Factor nel 2008 e con “Non ti scordar mai di me”. Da allora ha costruito un repertorio capace di alternare pop, sonorità più ricercate e grandi successi estivi.

Tra i brani più conosciuti ci sono “Novembre”, “Roma-Bangkok”, realizzata con Baby K, “Amore e capoeira” e “Jambo”. Una voce immediatamente riconoscibile che porterà a Reggio una serata costruita attorno ad alcune delle hit italiane più ascoltate degli ultimi anni.

Mannarino per il gran finale del 15 settembre

A chiudere il programma dei grandi concerti sarà Alessandro Mannarino, martedì 15 settembre alle 22 in Piazza Indipendenza.

Il cantautore romano rappresenta il lato più cantautorale del cartellone. Il suo stile mescola folk, musica popolare, sonorità mediterranee e racconto urbano. L’esordio discografico arriva nel 2009 con “Bar della rabbia”, seguito negli anni da lavori come “Supersantos”, “Al monte” e “Apriti cielo”.

Nel suo repertorio figurano canzoni ormai strettamente associate alla sua produzione, a partire da “Me so’ ‘mbriacato”. Il concerto di Reggio arriverà inoltre durante la stagione live 2026 del cantautore.

Subito dopo, gli occhi si sposteranno verso lo Stretto. A mezzanotte torneranno i fuochi d’artificio, uno dei momenti tradizionalmente più attesi dei festeggiamenti civili, per chiudere le “Notti Reggine” e le giornate centrali della Festa della Madonna della Consolazione.