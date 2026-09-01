Entra nel mondo di ‘RARE’: il ristorante di Reggio cerca personale

Personale di sala e di cucina: aperte le selezioni per entrare nella squadra di RARE

Dietro ogni grande ristorante non ci sono soltanto piatti e ingredienti, ma soprattutto persone. Professionisti capaci di trasformare una cena in un’esperienza.

È proprio con questo obiettivo che RARE Sushi & Cocktails, realtà ormai consolidata nel panorama della ristorazione di Reggio Calabria, apre una nuova ricerca di personale per ampliare il proprio team.

Il locale è alla ricerca di nuove figure da inserire in squadra, sia per il servizio in sala sia per la cucina.

RARE cerca personale di sala e di cucina

La selezione è rivolta a candidati e candidate interessati a lavorare in un ambiente dinamico, elegante e attento alla qualità del servizio.

Le figure ricercate sono:

personale di sala , per accoglienza clienti, gestione del servizio ai tavoli e cura dell’esperienza degli ospiti;

, per accoglienza clienti, gestione del servizio ai tavoli e cura dell’esperienza degli ospiti; cuoco, con esperienza nel settore della ristorazione e capacità di lavorare all’interno di una brigata organizzata.

Non solo competenze tecniche: RARE cerca persone motivate, affidabili e con passione per il mondo della ristorazione.

Una squadra al centro dell’esperienza RARE

In un ristorante di livello, ogni dettaglio contribuisce al risultato finale. Dalla cucina alla sala, ogni ruolo diventa fondamentale per accompagnare il cliente in un percorso fatto di gusto, attenzione e professionalità.

RARE Sushi & Cocktails punta da sempre su una proposta capace di unire ricerca gastronomica, atmosfera e cura del servizio, elementi che richiedono un team preparato e affiatato.

La ricerca rappresenta quindi un’opportunità per chi vuole entrare in una realtà in crescita e confrontarsi con un ambiente professionale.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura a raresushi0721@gmail.com, o contattare direttamente il ristorante per ricevere maggiori informazioni e fissare un colloquio al numero 3206217772.

RARE cerca nuovi volti per continuare a costruire, giorno dopo giorno, un’esperienza capace di lasciare il segno.