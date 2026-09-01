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Un anno è storia. Adesso è tempo di farla. Torna ‘Generazione Amaranto’

Il racconto riparte da qui. Nuova stagione, nuove pagine, un solo colore. L’amaranto

01 Settembre 2026 - 15:49 | Redazione

Reggina PraiaTortora

Un anno fa iniziava un viaggio. Oggi sta per iniziare una nuova stagione.

Nel mezzo, una frequenza, una voce, un’identità. Un luogo in cui la passione ha trovato parole, confronto, memoria. Generazione Amaranto è diventata parte di questo racconto, seguendo la Reggina dentro e oltre il campo, tra il presente da vivere e una storia che continua a chiedere spazio.

Dodici mesi dopo, il microfono torna acceso. Davanti c’è una stagione che porta con sé aspettative diverse, un entusiasmo che torna a farsi sentire, una squadra capace di alimentare ambizioni importanti. C’è una piazza che vuole riconoscersi ancora una volta nella propria squadra, nel proprio stadio, nei propri colori.

C’è una nuova pagina bianca

La scriveremo attraverso le voci di chi vive questa realtà, attraverso le partite, le scelte, le emozioni, le persone. Attraverso tutto ciò che rende la Reggina qualcosa che va oltre il risultato della domenica.

Generazione Amaranto torna in onda.

Con l’esperienza di un primo anno alle spalle. Con lo sguardo rivolto a tutto ciò che ancora deve accadere. Con l’ambizione di accompagnare una stagione che può lasciare il segno.

Il racconto riparte da qui. Nuova stagione, nuove pagine, un solo colore. L’amaranto.

Generazione Amaranto: il Podcast
Radio Eco Sud

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