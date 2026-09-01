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Tutto pronto per il Reggio Calabria Comics 2026

Si avvicina l'appuntamento che ogni anno trasforma la città dello Stretto nella capitale calabrese del fumetto, dell'illustrazione, del gaming e della cultura pop

01 Settembre 2026 - 16:48 | Comunicato Stampa

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È tutto pronto per la presentazione ufficiale di Reggio Calabria Comics 2026, l’appuntamento che ogni anno trasforma la città dello Stretto nella capitale calabrese del fumetto, dell’illustrazione, del gaming e della cultura pop.

La conferenza stampa si terrà venerdì 4 settembre, alle ore 10.00, nella suggestiva cornice del Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, che ospiterà gli organizzatori, le Istituzioni patrocinanti e i partner della Manifestazione per illustrare alla stampa e alla cittadinanza il programma della nuova edizione.

Nel corso dell’incontro sarà svelato il Manifesto 2026, che diventerà, anche per questa edizione una cartolina da collezione, in collaborazione con Posta Italiane, e verranno anticipati i contenuti principali della manifestazione: gli ospiti nazionali e internazionali, gli spazi espositivi, le aree gaming e cosplay, i laboratori per i più giovani e gli eventi collaterali che animeranno la città.

Un’occasione per raccontare la crescita di un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di appassionati di fumetto, anime, manga, giochi da tavolo e cultura pop provenienti da tutta la Calabria e non solo.

Reggio Calabria Comics conferma così la propria vocazione di manifestazione capace di unire intrattenimento, promozione culturale e valorizzazione del territorio, ponendo la città al centro di un circuito di eventi dedicati al mondo del fumetto e dell’immaginario contemporaneo.

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