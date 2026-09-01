IV Circoscrizione Reggio Sud, costituite le quattro Commissioni consiliari

La IV Circoscrizione “Reggio Sud” compie un ulteriore e importante passo verso la piena operatività istituzionale. Con l’elezione dei Presidenti sono state ufficialmente costituite le quattro Commissioni consiliari permanenti, strumenti fondamentali per approfondire le problematiche del territorio, elaborare proposte e rafforzare l’attività del Consiglio circoscrizionale.

Un passaggio sul quale il Presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe Cantarella, ha voluto imprimere una forte accelerazione, con l’obiettivo di completare nel più breve tempo possibile l’assetto degli organismi consiliari e mettere tutti i consiglieri nelle condizioni di lavorare concretamente sulle diverse materie di competenza.

Le quattro Commissioni consiliari

Alla guida della Commissione Servizi sociali e diritto allo studio è stata eletta la consigliera Federica Foti; Presidente della Commissione Attività culturali, ricreative e sportive è stato eletto il consigliere Consolato Mento; la Commissione Gestione del territorio e lavori pubblici sarà presieduta dal consigliere Giorgio Fausto, mentre alla guida della Commissione Risorse finanziarie è stato eletto il consigliere Giovanni DAscola.

“Con l’insediamento delle Commissioni – dichiara il Presidente Cantarella – aggiungiamo un tassello fondamentale alla costruzione di una Circoscrizione realmente operativa. Ho voluto fortemente accelerare questo percorso perché credo che, terminata la necessaria fase organizzativa successiva all’insediamento, sia arrivato il momento di dare ancora maggiore forza al lavoro politico e amministrativo. Le Commissioni dovranno essere luoghi di confronto, di ascolto e soprattutto di proposta, nei quali maggioranza e opposizione possano contribuire, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, alla crescita del nostro territorio”.

L’obiettivo della Presidenza è quello di rendere le Commissioni un vero e proprio motore dell’attività circoscrizionale, capace di raccogliere le istanze provenienti dai quartieri, approfondire le criticità e trasformarle in proposte, atti di indirizzo e iniziative da sottoporre al Consiglio e agli organi dell’Amministrazione comunale competenti.

“Le Commissioni rappresentano uno strumento essenziale”

“La IV Circoscrizione comprende un territorio vasto, complesso e ricco di comunità con esigenze differenti. Non possiamo pensare che il lavoro possa esaurirsi nelle sole sedute del Consiglio. Per questo le Commissioni rappresentano uno strumento essenziale per dividere le competenze, approfondire i temi e aumentare la capacità della Circoscrizione di essere presente e incisiva”.

Cantarella rivolge quindi gli auguri di buon lavoro ai quattro Presidenti eletti e a tutti i componenti delle Commissioni: “A Federica Foti, Consolato Mento, Giorgio Fausto e Giovanni Dascola va il mio augurio di buon lavoro e la piena disponibilità della Presidenza. Sono certo che sapranno interpretare questo incarico con responsabilità, spirito di servizio e capacità di coinvolgimento. Allo stesso modo, ringrazio tutti i consiglieri che faranno parte delle Commissioni e che stanno contribuendo attivamente a questa prima fase della nuova esperienza circoscrizionale”.

Una Circoscrizione “presente, aperta e operativa”

“Abbiamo scelto fin dall’inizio una strada precisa: costruire una Circoscrizione presente, aperta e operativa, capace di ascoltare i cittadini ma anche di trasformare le segnalazioni in proposte concrete. Sappiamo che il percorso è impegnativo e che i risultati richiedono lavoro, confronto e tempo, ma la macchina è ormai pienamente avviata. Adesso – conclude Cantarella – abbiamo un ulteriore strumento per lavorare ancora di più e ancora meglio. Il nostro obiettivo resta uno solo: dare voce ai territori e costruire, insieme all’Amministrazione Comunale e con il fondamentale supporto del nostro Sindaco Francesco Cannizzaro, una Reggio Sud sempre più protagonista”.